Le 25 août 2026, l’annonce a fait sensation : les anciens pros du Bayern Munich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer et Lucas Hernandez ont racheté, avec le groupe d’investissement LEAD/ADvantage, 90 % des parts du club de première division portugais Estrela Amadora pour environ 40 millions d’euros.

Compte tenu des noms prestigieux des investisseurs, le véritable protagoniste de cette opération est un peu passé au second plan. Le nouveau président et CEO d’Estrela Amadora est un Munichois de seulement 35 ans, qui s’est imposé ces dix dernières années comme l’un des collaborateurs les plus importants dans l’ombre du Bayern Munich et dont le départ, cet été, a laissé dans l’équipe derrière l’équipe un vide comparable à celui de l’ancienne team manager et responsable de la stratégie Kathleen Krüger, désormais présidente du directoire du Hambourg SV.

Le visage juvénile de Johannes Mösmang, c’est le nom du nouveau CEO d’Estrela Amadora, dira certainement quelque chose à de nombreux passionnés de football. Chaque fois que le Bayern recrutait un nouveau joueur ces dernières années et lui montrait sa nouvelle ville et son nouveau lieu de travail, Mösmang finissait inévitablement par apparaître dans le champ.

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Quel rôle Johannes Mösmang occupait-il au Bayern Munich ?

Il a longtemps été chargé de l’intégration, puis chef de l’accompagnement des joueurs, avant de travailler aussi dans le scouting. Parmi ses nombreuses missions, il allait chercher les recrues à l’aéroport, leur montrait tout, les aidait dans leurs démarches administratives, traduisait si nécessaire et, tout simplement, était là pour elles. Avec certains futurs renforts, Mösmang aurait même déjà été en contact via Instagram avant que les dirigeants du Bayern ne se manifestent officiellement. Le responsable de l’accompagnement des joueurs comme ouvreur de portes. Il faut imaginer Mösmang comme quelqu’un de très à l’écoute et comme un chuchoteur de joueurs hors pair, qui a très bien compris le fonctionnement du football d’aujourd’hui.

L’ancien « homme à tout faire » du Bayern (Mösmang parlant de Mösmang) est donc désormais président du directoire d’un club de première division au Portugal et négocie aussi des transferts avec ses anciens patrons. Car fin juillet, Lovro Zvoranek, prêté ces dernières saisons par le Bayern au Sturm Graz et aux Grasshoppers Zurich, a rejoint Amadora contre une indemnité de 1,5 million d’euros. Mösmang et le groupe d’investisseurs n’avaient certes pas encore officiellement les commandes dans la banlieue de Lisbonne, le rachat n’était pas encore finalisé, mais ils seraient déjà intervenus au moins à titre consultatif depuis début juillet. Les Allemands auraient aussi déjà été impliqués dans la vente du défenseur central Otavio à l’Eintracht Francfort pour une indemnité de cinq millions d’euros.

Quel lien existe entre Johannes Mösmang et la légende du Bayern Claudio Pizarro ?

Que les échanges avec les Munichois puissent rester étroits, Mösmang l’a laissé entendre lors de sa présentation à Amadora fin août. Les échanges avec le Bayern vont se poursuivre, « comme cela s’est déjà produit avec l’arrivée de Lovro Zvonarek », a-t-il déclaré.

Au passage, comme les journalistes portugais l’ont constaté avec satisfaction, dans un très bon portugais. Mösmang parle couramment cinq langues : en plus de ses langues maternelles, l’allemand et l’espagnol, il maîtrise aussi l’anglais, le portugais et le français, ainsi qu’un peu l’italien. Heureux celui qui a un père allemand et une mère péruvienne, et qui a en plus vécu trois ans à São Paulo, au Brésil, durant sa jeunesse, où il a aussi joué au football ; au centre de formation du FC São Paulo, Mösmang évoluait comme milieu axial et arrière droit, notamment aux côtés de l’ancien joueur vedette de Tottenham Lucas Moura. Mösmang n’a pas atteint le niveau professionnel, mais le football est malgré tout devenu son métier.

Après son retour en Allemagne et l’obtention de son baccalauréat, Mösmang a étudié le droit à Heidelberg, tout en jouant notamment dans le club formateur de Hansi Flick, le FC Bammental. Il est arrivé au Bayern grâce à un stage, que lui avait obtenu à l’époque sans doute le Péruvien le plus célèbre de Munich : Claudio Pizarro, ami proche de longue date de la famille Mösmang. Le monde du football est décidément petit.

Les investisseurs d’Estrela Amadora jouaient autrefois dans une ligue Kickbase

L’une des premières missions de Mösmang au Bayern Munich avait été d’aider le Portugais Renato Sanches à s’installer à Munich. Mösmang traduisait pour Sanches, l’aidait dans ses démarches administratives, jouait à la PlayStation avec lui, etc. Sanches, qui — le hasard fait bien les choses — est né à Amadora, n’a finalement pas réussi à s’imposer au Bayern, même en deux tentatives ; le milieu de terrain autrefois considéré comme un super talent et un futur candidat au Ballon d’Or a désormais 29 ans et, après bien des détours et des rebondissements, est sans club depuis cet été.

Mösmang, lui, a rapidement gravi les échelons chez le Rekordmeister. Et ce qui unit naturellement le quatuor prestigieux qui a désormais racheté Estrela Amadora, c’est le fait qu’ils se connaissent tous du Bayern Munich. Mais surtout, ils ont tous un lien étroit avec Mösmang. Sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de photos de Mösmang avec Müller, Hummels et Hernandez. Au moins depuis la pandémie, ils jouent tous aussi dans une même ligue Kickbase. Dans un podcast de 2021 très intéressant, Mösmang raconte aux créateurs de l’application de fantasy football son parcours et l’engouement pour Kickbase de sa part, de Hummels, de Müller et des autres. Désormais, les copains de Kickbase passent à l’étape supérieure : du fantasy football au véritable management.

Pourquoi la Liga Portugal est-elle si intéressante pour les investisseurs ?

Mais pourquoi le Portugal ? Les raisons sautent aux yeux : la Liga Portugal n’est pas très loin des cinq grands championnats européens, bien sûr surtout grâce à ses clubs les plus puissants que sont Benfica, le Sporting et le FC Porto. Le niveau sportif est comparable à celui des championnats belge et néerlandais, et en tout cas supérieur à celui de la Bundesliga autrichienne. Au classement UEFA sur cinq ans, la ligue occupe actuellement la sixième place derrière la Ligue 1.

S’y ajoute un modèle économique particulièrement lucratif pour les investisseurs, celui des clubs portugais, qui se conçoivent depuis toujours comme des clubs formateurs et vendeurs. Les structures de scouting et de développement des joueurs sont d’un haut niveau, auquel s’ajoute aussi une certaine habileté de négociation des acteurs portugais. « Les dix clubs les plus performants en dehors de Benfica, Porto et du Sporting ont généré ensemble, en dix ans, un solde positif de transferts de plus de 700 millions d’euros. Ce n’est pas un tuyau, c’est le modèle économique du pays », a déclaré Felix Krüger, autrefois bras droit de Max Eberl comme coordinateur sportif au RB Leipzig et désormais président du club portugais de quatrième division Sintrense, récemment au Münchner Merkur.

Mösmang a lui aussi expliqué les avantages du championnat portugais. Il n’y a « aucune restriction pour le recrutement de joueurs non ressortissants de l’UE. Cela signifie que je peux recruter des joueurs dans n’importe quelle région du monde ». Et c’est visiblement le plan : Amadora doit devenir un tremplin pour les talents venus de pays en développement du football. Cet été, les premiers renforts sont toutefois venus de Serbie (le nouveau capitaine Stefan Lekovic, 22 ans, de l’Étoile rouge de Belgrade), d’Espagne (Joan Jordan, 32 ans, du FC Séville), de France (Lucas Mincarelli, 22 ans, de Montpellier) ou d’Allemagne (outre le déjà mentionné Zvoranek, le joueur prêté par Stuttgart Jeremy Arvealo et le Sud-Coréen Si-Woo Yang de Fortuna Düsseldorf II).

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Qui se cache derrière le fonds d’investissement avec lequel Thomas Müller, Mats Hummels et compagnie ont acheté Estrela Amadora ?

Le début de saison a été satisfaisant : lors des quatre premières journées de championnat, il n’y a pas encore eu de défaite, et avec six points, l’équipe occupe la neuvième place. Les investisseurs allemands ont aussi suscité un peu plus d’intérêt dans les tribunes : 4 691 spectateurs de moyenne ont assisté aux deux premiers matches à domicile, contre une moyenne de 3 353 la saison passée. Comparé à l’Allemagne, cela peut naturellement sembler presque mignon ; au Bayern, il arrive parfois que les entraînements publics attirent davantage de monde, d’autant que l’Estadio Jose Gomes ne compte que 9 288 places. Mais au Portugal, près de 5 000 spectateurs suffisent déjà pour occuper la neuvième place au classement des affluences. Mösmang voit toutefois un potentiel bien plus grand. Lors de sa présentation, il a annoncé des investissements dans les infrastructures. Cela concerne le stade et le centre d’entraînement, mais aussi des domaines comme le scouting, l’académie de jeunes, les données et l’IA.

Il est intéressant, dans ce contexte, de voir dans quelles entreprises le fonds d’investissement allemand LEAD et sa branche sportive ADvantage, qui a mené le rachat, ont investi par ailleurs. Amadora est le premier club de football de leur portefeuille. Jusqu’ici, les investissements se concentraient surtout sur des entreprises de sport tech. Les bailleurs de fonds derrière LEAD sont d’ailleurs issus de l’entourage de la famille Dassler, c’est-à-dire de la famille fondatrice d’Adidas.

Une raison de plus pour ne sans doute pas sous-estimer ce projet. Bien sûr, le club ne pourra probablement pas non plus rattraper sportivement Benfica, le Sporting et le FC Porto, les trois grands du football portugais, mais les places derrière eux ne sont pas figées. Comme cinq clubs portugais peuvent actuellement jouer sur la scène internationale, il y a clairement de la place pour un club d’investisseurs ambitieux.

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Que doivent faire Thomas Müller et Mats Hummels à Estrela Amadora ?

La rapidité avec laquelle un outsider dirigé de manière stratégiquement intelligente peut grimper a été démontrée ces dernières années par Como 1907 en Italie. Lorsque le club, racheté en 2019 avec de l’argent venu d’Indonésie par un fonds britannique, évoluait encore jusqu’en quatrième division. Après trois promotions et l’arrivée des anciens pros Cesc Fabregas, désormais aussi entraîneur de Côme courtisé par la moitié de l’Europe, et Thierry Henry, Côme a maintenant fêté ses débuts en Ligue des champions contre le RB Leipzig.

À côté de Côme, cela ressemble à un club d’investisseurs à l’ancienne ; les célébrités hollywoodiennes ne se sont en tout cas pas encore montrées chez les Brausekickern, et le RB n’est pas vraiment considéré non plus comme une attraction touristique. Et tandis que le RB Leipzig a avant tout été fondé pour promouvoir un produit, Como 1907 veut créer sa propre marque, puis la vendre. Jusqu’ici avec un certain succès. Et bien sûr, au RB non plus, ce ne sont pas d’anciennes stars mondiales du football qui dirigent le club, encore moins qui en détiennent des parts.

À Amadora aussi, Müller, Hummels, Sommer et Hernandez doivent être impliqués dans l’opérationnel.

« Nous voulons des expertises dans tous les domaines. Yann s’occupe des gardiens, Mats de la défense et Thomas de l’attaque. Ils aident principalement dans l’évaluation des joueurs et des potentielles recrues », a déclaré Mösmang au Bayerischen Rundfunk. Les investisseurs doivent dire « s’ils sont pour ou contre un recrutement. Bien sûr, ils apportent aussi leur aide en matière de réseau et d’image extérieure. Ils participent également aux discussions avec les joueurs. Pour eux, c’est un premier niveau pour vraiment se tester dans le management. »

Hummels le confirme. Cet investissement constitue une étape importante « pour découvrir quel sera le bon poste pour moi dans le football à l’avenir », a-t-il déclaré au Spiegel.

Et même chez les supporters, le modèle semble davantage être Côme que Leipzig. « Je ne convaincrai aucun Portugais supporteur du Sporting, de Benfica ou de Porto. Mais je crois que je peux convaincre beaucoup de gens en dehors du Portugal de devenir fans d’Estrela », affirme Mösmang.

Estrela Amadora a-t-il déjà remporté un titre ?

Devenir le deuxième club préféré des supporters, c’est désormais l’objectif de certains clubs. Car c’est ainsi : le public adore les récits d’ascension, et ce n’est pas nouveau avec l’arrivée des réseaux sociaux, même si leurs mécanismes ont certainement renforcé ce phénomène. Si un club portugais jusque-là plutôt méconnu venait soudainement à faire sensation, c’est en tout cas l’espoir, de toutes nouvelles possibilités s’ouvriraient. C’est le phénomène Bodö/Glimt.

Comme pour le premier adversaire du Bayern en Ligue des champions cette saison, les problèmes financiers d’Amadora ne remontent pas à si longtemps. En 2010, l’équipe a même été complètement retirée des compétitions ; après une fusion avec un club de troisième division en 2020, le club a récupéré son ancien nom. Le club n’a donc encore remporté aucun titre officiel. Et même le club prédécesseur portant le même nom ne compte à son palmarès qu’une Coupe du Portugal remportée en 1989/990. Une grande marge de progression.