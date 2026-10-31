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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

« La confiance est essentielle pour gagner ces matches ! » : Fabian Hurzeler salue la mentalité de Brighton après une victoire marquante qui révèle les faiblesses de Manchester City

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Fabian Hurzeler a salué la confiance grandissante au sein de son effectif après la victoire marquante de Brighton contre Manchester City (1-0) à l’Etihad Stadium. Ce résultat permet au club de prendre sa revanche après sa récente élimination en Carabao Cup et conforte son statut de sérieux prétendant aux premières places de la Premier League.

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Brighton fait preuve de solidité défensive pour museler Manchester City

Brighton s’est présenté à l’Etihad Stadium quelques jours seulement après une douloureuse défaite en coupe face au même adversaire, mais a fait preuve samedi après-midi d’une immense discipline tactique et d’une grande force mentale. Brighton est devenu la première équipe visiteuse à empêcher Manchester City de marquer lors d’un match de championnat à domicile depuis août 2025, une statistique qui souligne la solidité défensive insufflée par Fabian Hurzeler.

Verbruggen s’est surtout illustré en seconde période, lorsqu’il a fait preuve de réflexes incroyables pour repousser une tentative de Matheus Nunes à bout portant. Son entraîneur a rapidement souligné combien ce type d’exploit individuel nourrit l’esprit collectif de l’équipe. « Il est important d’avoir cet état d’esprit et de le diffuser dans notre environnement de travail. La confiance est essentielle pour gagner ce genre de matches », a expliqué Hurzeler, cité par BBC Sport. « Venir ici, chez City, face à l’une des meilleures équipes du championnat, est toujours particulier. Il faut exceller dans les fondamentaux et tout le monde a apporté sa contribution. »

Il a ajouté : « Dès mardi, lorsque nous sommes partis [à Manchester], nous voulions passer quatre bonnes journées, en profiter et bien terminer. Tout le monde peut savourer cette victoire aujourd’hui. »

Brighton écarte les discussions sur le titre malgré sa montée dans le top 4

Cette victoire à Manchester suscite inévitablement des comparaisons avec le triomphe historique de Leicester City en 2016, d’autant que Brighton occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement deux points d’Arsenal et de Manchester City. Après avoir déjà battu Arsenal 3-0 en septembre, Brighton prouve qu’il peut rivaliser régulièrement avec les meilleures équipes. Malgré l’enthousiasme grandissant des supporters, Hurzeler et ses joueurs sont déterminés à garder les pieds sur terre à l’approche du deuxième tiers de la saison. Ils préfèrent se concentrer sur le développement de leur style de jeu agressif et de leur efficacité sans concession.

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Le gardien de Brighton Bart Verbruggen a tenu le même discours lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de rester dans la course au titre, préférant se concentrer sur les défis immédiats. « Nous n’en sommes qu’au neuvième match, donc pas vraiment », a déclaré le gardien. « Nous allons prendre les matches les uns après les autres et voir ce qui se passe, car il nous reste beaucoup de rencontres. Nous nous concentrons simplement chaque jour sur ce qui nous attend et sur le travail à accomplir. Nous continuerons ainsi et verrons où cela nous mènera à la fin de la saison. Nous sommes satisfaits de notre façon de jouer, pas seulement des résultats. Nous devons continuer à développer ce style et cette efficacité sans concession, et nous pouvons accomplir de grandes choses. »

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »