La Suède a concédé une défaite cuisante lundi soir. En match amical face à la Norvège, l’adversaire des Pays-Bas en Coupe du monde s’est incliné 3-1, mais le score aurait pu être bien plus lourd.

Il est toutefois juste de préciser que le groupe de Graham Potter n’était pas encore au complet, tout comme son homologue norvégien. Alexander Isak est finalement entré en jeu, tandis que Viktor Gyökeres était absent. Erling Haaland a assisté à la rencontre depuis les tribunes.

Dès l’entame, le rythme était soutenu. Dès la 8^e minute, le ballon a trouvé le chemin des filets : un tir puissant de Julian Ryerson, initialement cadré, a été dévié de la tête avec intelligence par Jørgen Strand Larsen, qui a ainsi placé le ballon dans le coin du but.

Dix minutes plus tard, l’écart était déjà creusé : Antonio Nusa, bien lancé dans la surface, battait Jacob Widell Zetterstrom d’une frappe puissante (2-0).

Les Suédois, dominés dans tous les secteurs, tentaient simplement de limiter la casse. Strand Larsen s’offrait même un doublé à la 37^e minute : cette fois, le centre de Ryerson était parfaitement dosé et l’attaquant concluait de la tête pour le 3-0.

Après la pause, quelques ajustements de Potter ont permis aux Siens de mieux entrer dans la rencontre, sans pour autant inverser la tendance. Bien que les occasions les plus dangereuses soient restées norvégiennes, Isak a réduit le score à 3-1 avec un brin de chance.

Le score est donc resté relativement serré pour la Suède, car la Norvège était largement supérieure et aurait dû creuser l'écart bien davantage, surtout en première période. Au final, c'est tout de même une déception pour la Suède, qui disputera encore un match avant la Coupe du monde. Jeudi, elle affrontera la Grèce.

Les Pays-Bas, de leur côté, affronteront la Suède lors de leur deuxième sortie dans le groupe de la Coupe du monde, le 20 juin à Houston (États-Unis).