La conférence de presse dégénère soudainement en grosse altercation entre Driessen et Van Dijk : « D’habitude, tu es plutôt sympa, mais là… »

Virgil van Dijk s’en est vivement pris aux médias présents à Zeist mercredi matin. Le capitaine des Pays-Bas s’est d’abord accroché avec Noa Vahle, puis avec Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam et Valentijn Driessen.

Van Dijk s’est d’abord montré virulent envers Vahle. Il lui a dit que c’était « absolument n’importe quoi » d’affirmer que l’idée de jouer avec cinq défenseurs contre le Maroc à la Coupe du monde venait de lui. Selon Van Dijk, cela a en effet été « suggéré » par ses collègues l’été dernier.

Après des échanges peu amicaux avec Wijffels et Krabbendam, ce fut ensuite au tour de Driessen, qui est entré dans le vif du sujet de manière très directe.

« Virgil, c’est un peu une corvée, hein ? Tu es un peu bougon aujourd’hui. D’habitude, tu es plutôt un gars sympa », lance le chef football de De Telegraaf.

« Parfois, il faut que certaines choses soient dites. Je ne peux pas juste écouter toutes ces conneries en permanence », a répondu Van Dijk. « Tu peux aussi simplement être ouvert ? Tu es super expéditif », a rétorqué Driessen.

« Ce n’est pas une conversation ici. Tu dois juste poser une question en conférence de presse », a ensuite réagi Van Dijk. Driessen : « Tu es expéditif. Tu peux quand même simplement répondre ? »

« Avec beaucoup de médias, je n’ai aucun problème et je n’en ai jamais eu, mais quand des absurdités sont lancées dans le monde. Qu’est-ce que je suis censé en faire ? », a ensuite réagi Van Dijk.

Driessen a rétorqué que Van Dijk n’avait qu’à aller parler à ces médias responsables de ces rumeurs absurdes. « C’est bien à eux que je parle en ce moment, non ? », a encore lancé le capitaine de Liverpool avant que la conversation ne soit interrompue.



