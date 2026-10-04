Le duel de Ligue des nations entre l’Irlande et Israël, prévu dimanche soir, connaît une préparation agitée. Samedi, la conférence de presse de l’Irlande a encore été interrompue prématurément, après une question d’un journaliste israélien.

Dimanche soir, l’Irlande et Israël s’affrontent en Ligue des nations, sur terrain neutre en Serbie. La semaine dernière, les deux pays s’étaient déjà affrontés, cette fois en Hongrie. L’Irlande l’avait emporté 0-3.

Autour de ce duel, il s’est passé beaucoup de choses. Les joueurs irlandais ont ainsi fixé la pelouse pendant l’hymne israélien, n’ont pas serré la main des joueurs d’Israël et ont porté des brassards noirs « en reconnaissance de toutes les victimes du conflit à Gaza ».

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Après ce match, la fédération irlandaise de football a annoncé ouvrir une enquête sur des signalements d’insultes racistes proférées par des supporters israéliens à l’encontre d’Adam Idah, attaquant de l’Irlande.

Et c’est justement sur ce sujet qu’il a encore été question samedi, lors de la conférence de presse précédant Irlande - Israël. « Vos joueurs ont traité nos joueurs de “singes” pendant le match », lance un journaliste israélien à Heimir Hallgrímsson, sélectionneur de l’Irlande.

« C’est totalement faux », intervient l’attaché de presse de l’Irlande. « Bon, nous mettons ici fin à la conférence de presse. » Lorsqu’il est demandé au journaliste de rendre le micro, celui-ci refuse : « Vous ne pouvez pas me prendre le micro. Ce n’est pas possible ! »

« Les joueurs ne mentent pas à ce sujet », poursuit-il. « Ce n’est pas un mensonge. C’est ce qu’ils disent. C’est une conférence de presse. Nous sommes invités ici, et nous pouvons poser des questions. » Il n’y a toutefois plus eu de réponse, ce qui a mis fin à la conférence de presse.