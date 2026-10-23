Partager Suivez GOAL sur Google

Gianni Infantino a reçu un soutien de poids dans sa quête d’un troisième mandat à la présidence de la FIFA : la Confédération asiatique de football (AFC) a opéré un revirement spectaculaire en apportant son soutien à sa présidence. Quelques mois plus tôt, l’AFC s’était pourtant jointe à d’autres confédérations continentales pour critiquer vivement le dirigeant suisse-italien au sujet d’un projet controversé d’investissement dans la Coupe du monde.

Publicité

L’AFC apporte son soutien à Infantino à Tokyo

Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa a apporté le soutien de l’AFC au président sortant de la FIFA lors d’un congrès extraordinaire au Japon, comme le rapporte l’Associated Press. Ce soutien public lui assure un appui crucial de la confédération, qui regroupe 47 nations, avant l’élection de mars.

Les éventuels concurrents ont jusqu’au 18 novembre pour se déclarer, mais Infantino est pour l’instant le seul candidat. Le soutien du bloc asiatique lui garantit pratiquement de rester à la tête de l’instance dirigeante du football mondial.

Salman confirme le soutien de l’Asie

Getty Images

S’adressant directement à Infantino à Tokyo, Cheikh Salman a assuré au président de la FIFA que la grande majorité des pays membres asiatiques soutenaient fermement sa candidature à un nouveau mandat, après les nombreux déplacements qu’il a effectués à travers le monde pour rallier des soutiens.

« Nous réaffirmons notre engagement total à vous soutenir, vous et votre action, alors que vous briguez un nouveau mandat à la présidence de la FIFA, a déclaré Cheikh Salman. Vous avez visité beaucoup de pays en Asie. J’ai parlé à beaucoup de membres sur ce continent. Je sais ce que vous ressentez et je pense que votre engagement est clair, lui aussi. »

Publicité Publicité

Évoquant les nombreux voyages à travers le monde qui ont marqué la campagne de soutien d’Infantino, le président de l’AFC a ajouté : « Merci d’être ici. Je sais que vous êtes allé partout. Je ne sais pas comment vous faites. Mais je suis sûr que vous avez établi un record en vous rendant dans presque tous les pays. »

Related Topics

Cheikh Salman a conclu ses premières déclarations en soulignant la position collective de la confédération. « Ce que je ressens, j’en suis sûr, c’est ce que ressentent la plupart de nos membres. Et je vous l’ai dit, a-t-il affirmé. En tant que famille asiatique unie, nous sommes prêts à avancer ensemble, unis dans notre soutien à votre égard, Gianni. Je veux que ce soit clair aujourd’hui. »

Tourner la page de la polémique sur les investissements

Ce soutien marque un net revirement par rapport à la position de l’AFC il y a seulement deux mois, lorsqu’elle s’était jointe à l’UEFA et à la CONCACAF pour reprocher à Infantino une « rupture fondamentale de confiance ». Ce désaccord découlait d’un projet abandonné de 4,2 milliards de dollars visant à vendre à des investisseurs privés des participations dans les compétitions de la FIFA, pour lequel Infantino a récemment présenté ses excuses lors d’une réunion à Zurich.

Publicité

Évoquant les récentes tensions, Cheikh Salman a déclaré : « Gianni, je veux être clair : oui, nous avons eu des différends dont nous avons parlé par le passé. Mais ne mélangeons pas les deux choses. Je pense que, lorsque nous nous sommes rencontrés ces derniers jours à Zurich, vous avez clairement montré qu’il existe une véritable entente entre nous. »

« Le passé fait partie de notre histoire, j’en suis sûr. Nous en avons tous, j’en suis sûr, tiré des leçons importantes. Ce qui compte maintenant, c’est la manière dont nous avançons ensemble. Je pense que tout le monde a des questions et je suis sûr que les réponses seront apportées, que ce soit à nous, en Asie, ou au reste du monde. »

Publicité

Prenant la parole à son tour, Infantino a reconnu ses erreurs avant de mettre en avant la forte croissance des moyens financiers sous sa présidence. « Quand on fait beaucoup de choses, on fait, je l’espère, comme nous l’avons fait, beaucoup de bonnes choses, mais on commet aussi des erreurs, a déclaré Infantino. L’important, toutefois, comme vous l’avez dit, c’est d’apprendre, de toujours tirer les enseignements de l’expérience et des erreurs, de présenter ses excuses, d’avancer, de se rassembler, de s’unir et de construire notre avenir, votre avenir. »

« Avant que je devienne président de la FIFA, chacun de vous, certains d’entre vous sont toujours [ici] et se souviennent encore de cette époque, recevait 1 million de dollars tous les quatre ans. À compter du 1er janvier prochain, ce sera 25 millions de dollars. »

Publicité

L’élection de mars approche pour le président sans adversaire

Getty Images

Fort du soutien désormais assuré de l’important bloc électoral de l’AFC, Infantino devrait traverser sans difficulté le prochain scrutin. Les candidats rivaux ont jusqu’à la mi-novembre pour se déclarer, mais il reste très peu probable qu’un adversaire sérieux se présente.

Alors qu’Infantino continue de s’appuyer sur l’augmentation du soutien financier aux nations membres, sa reconduction à la tête de la FIFA pour un mandat consécutif semble pratiquement acquise avant le congrès de mars.