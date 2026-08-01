Le cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a salué la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de retirer le projet FIFA Forward Enterprise, qui visait à créer une nouvelle entité commerciale permettant d'associer des investisseurs du secteur privé aux droits commerciaux des compétitions de l'instance internationale.

Dans un communiqué officiel, ce samedi, le président de la Confédération asiatique a affirmé que cette démarche représente une occasion de réaffirmer l'importance d'adopter une approche consultative sur les questions qui touchent à l'avenir du football mondial, et a demandé à la FIFA de soumettre à l'avenir toute initiative similaire aux confédérations continentales, au Conseil de la FIFA, aux fédérations nationales membres et à toutes les parties concernées, en temps opportun et avec la plus grande transparence.

Le cheikh Salman a déclaré : « L'avenir du football mondial doit toujours se dessiner à travers une consultation appropriée, un dialogue collectif et le respect des structures de gouvernance adoptées dans notre sport. »

Il a ajouté que la Confédération asiatique se tient prête à soutenir toute initiative de nature à renforcer l'unité de la famille du football, à contribuer au développement du jeu à l'échelle mondiale et à générer des bénéfices concrets pour toutes les parties.

La Confédération asiatique avait auparavant exprimé sa colère face à la décision de la FIFA de lancer l'idée du projet sans consulter les confédérations continentales.

Le président de la Confédération asiatique a également adressé ses remerciements aux fédérations nationales membres, saluant l'unité et la solidarité dont elles ont fait preuve au cours de la période écoulée.

Il a précisé : « Je suis fier que toutes nos fédérations nationales membres se soient tenues sur une même ligne et aient accordé à la Confédération asiatique leur confiance pour chercher à obtenir des réponses en leur nom sur une question d'une extrême importance concernant l'avenir de la gouvernance du football mondial. Je les remercie pour leur patience, leur solidarité et leur unité, et j'affirme que la Confédération asiatique agira toujours dans leurs meilleurs intérêts. »

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, avait annoncé tôt dans la matinée de samedi le retrait du projet FIFA Forward Enterprise, après l'escalade de la vague de rejet à laquelle il a été confronté ces derniers jours de la part de plusieurs confédérations continentales et responsables du football.

Dans un communiqué officiel, Infantino a expliqué que le projet visait à « fournir une base pour continuer à renforcer les fédérations nationales membres de la FIFA et à soutenir le football à travers le monde, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin ».

Le président de la FIFA a insisté sur le fait que la mise en œuvre du projet était conditionnée dès le départ à l'obtention du soutien de la majorité des fédérations nationales membres, et qu'il aurait été soumis à un processus de consultation avec les fédérations nationales, le Conseil de la FIFA, les confédérations continentales et l'ensemble des parties prenantes.

Le projet a connu une opposition grandissante ces derniers jours, après que la FIFA a proposé de créer une nouvelle société chargée de gérer les activités commerciales et d'organiser les compétitions, avec la possibilité de céder une part de celle-ci à des investisseurs du secteur privé.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé son rejet catégorique de la proposition, brandissant la menace de boycotter toutes les compétitions de la FIFA en cas de poursuite du projet, avant que la Confédération asiatique de football et la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ne rejoignent les opposants.

La crise a également été marquée par la démission de l'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan du président de la FIFA, en signe de protestation contre le projet, ainsi que par les critiques publiques du Français Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations de l'instance internationale, avant qu'Infantino n'annonce officiellement le retrait de la proposition, mettant fin à l'un des projets les plus controversés de l'histoire de la Fédération internationale.