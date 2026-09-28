La scène semblait idéale entre les grands clubs du football européen, comme si les vieux différends entre Madrid et l'Union des associations européennes de football au sujet du projet de Super Ligue appartenaient désormais au passé. Mais la décision de condamner Manchester City pour violation des règles financières de la Premier League anglaise a rouvert des dossiers épineux au sein du football européen, et jeté une nouvelle ombre sur la relation entre les clubs et les instances chargées d'organiser les compétitions.

La décision est tombée quelques heures avant l'ouverture de la réunion de l'European Football Clubs (EFC) dans la capitale danoise, Copenhague, l'association anciennement connue sous le nom d'European Club Association (ECA), qui regroupe plus de 800 clubs.

L'association est présidée par le Qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, depuis la scission survenue entre les clubs fondateurs du projet de Super Ligue, qui sont presque tous revenus dans le système européen, à l'exception du Real Madrid, qui poursuit sa démarche de manière indépendante sur ce dossier.

Le dossier Manchester City devrait accaparer une grande partie de l'attention lors de la réunion, la condamnation du club anglais ayant remis sur la table de vieilles questions concernant la cohérence de l'application des règles financières aux différents clubs, alors que certains critiques estiment que quelques clubs se sont conformés aux règlements, tandis que d'autres ont bénéficié de marges de manœuvre plus larges au sein du système.

City et Paris au cœur de la polémique

Manchester City et le Paris Saint-Germain ont toujours figuré parmi les clubs qui ont suscité des interrogations quant aux sources de financement et à la valeur de certains contrats de sponsoring commercial.

Parmi les 115 chefs d'accusation formulés par la Premier League anglaise à l'encontre de Manchester City, des dizaines concernent des contrats commerciaux soupçonnés d'avoir été surévalués, à travers des accords de sponsoring liés à des sociétés d'Abou Dabi, selon le dossier auquel le club anglais a été soumis.

En parallèle, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi font face à des critiques et à des accusations similaires de la part de différentes parties concernant la nature de leurs relations commerciales et financières liées au Qatar, ce qui place Al-Khelaïfi dans une position extrêmement délicate, puisqu'il ne préside pas seulement le Paris Saint-Germain, mais dirige aussi l'institution qui représente les intérêts de centaines de clubs européens.

Le paradoxe s'accentue d'autant plus que le président de l'un des clubs autour desquels tournent de tels débats est lui-même le président de l'association censée représenter l'ensemble des clubs européens, ce qui fait de la réunion de Copenhague un possible terrain important pour discuter des répercussions de la décision concernant Manchester City et de ce qu'elle pourrait entraîner pour l'avenir des relations entre les grands clubs.

Al-Khelaïfi sera entouré, lors de la réunion, de plusieurs de ses alliés de premier plan dans le football européen, parmi lesquels des personnalités telles que Ceferin, Gil Marín et Laporta, mais gérer les répercussions laissées par le dossier Manchester City ne sera pas une tâche aisée, surtout avec l'élargissement du cercle des parties qui commencent à évoquer des droits financiers et d'éventuelles indemnisations.

Les clubs de Premier League passent à l'action

Les répercussions de l'affaire ne s'arrêtent pas aux frontières de Manchester City : les 19 autres clubs de la Premier League anglaise recherchent les voies juridiques par lesquelles ils pourraient réclamer des indemnités pour les pertes qu'ils affirment avoir subies au cours des années passées, dans le cas où il serait prouvé que les infractions imputées au club ont affecté la compétition ou la répartition des revenus et des opportunités au sein de la compétition.

L'affaire a également suscité des réactions d'anciens et d'actuels joueurs, dont David De Gea, qui a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux par une formule ironique : « Combien de titres de Premier League ai-je remportés ? », en référence à la polémique entourant les titres décrochés par Manchester City au cours des dernières années.

L'affaire ne s'est pas limitée aux clubs anglais, puisque des rapports ont fait état en Roumanie de la possibilité que le FC Barcelone examine la question d'une demande d'indemnisation, sur fond de son élimination face à Manchester City lors des barrages de la Ligue des champions en 2016, et des répercussions financières qui en ont découlé pour le club, selon ces rapports.

Ainsi, la décision de condamner Manchester City n'est plus une simple affaire liée à une infraction aux règlements financiers au sein de la Premier League anglaise, mais s'est transformée en un dossier plus large susceptible de rouvrir le débat sur l'équité de la compétition, la manière d'appliquer les règles et la responsabilité financière des clubs, sans oublier la possible émergence de réclamations financières de la part de parties qui s'estiment lésées par les infractions au cœur de l'affaire.

Alors que l'European Club Association se prépare à sa réunion de Copenhague, Al-Khelaïfi se retrouve face à un dossier nouveau et complexe au sein de l'une des plus grandes institutions représentant les clubs du continent, après que l'affaire Manchester City a ramené la tension au premier plan et menacé de rouvrir des dossiers que le football européen pensait avoir commencé à refermer.