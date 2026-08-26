La composition officielle : Ivan Toney mène l'attaque d'Al-Ahli face à Auckland City





Marino Pusic, l'entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, a annoncé la composition de son équipe pour affronter la formation néo-zélandaise d'Auckland City, ce mercredi soir, dans le cadre des rencontres de la Coupe intercontinentale 2026.

Le stade Al-Inma, fief des Rjadis, dans la ville de Djeddah en Arabie saoudite, accueille la rencontre entre Al-Ahli et Auckland City, comptant pour la première journée des matches de la Coupe intercontinentale des clubs.

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Le vainqueur décrochera un rendez-vous avec la formation sud-africaine des Mamelodi Sundowns lors de la prochaine étape, dans le cadre de la Coupe intercontinentale opposant les champions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie.

La composition d'Al-Ahli d'Arabie saoudite était la suivante :

Gardien de but : Edouard Mendy.

Défense : Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez et Zakaria Hawsawi.

Milieu de terrain : Ziyad Al-Johani, Spertsyan et Atangana.

Attaque : Trincão, Ivan Toney et Galeno.

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