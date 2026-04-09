L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé, ce jeudi, l'équipe type de la semaine en Ligue des champions, à l'issue des matchs aller des quarts de finale.

Le Bayern Munich s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone s’est incliné 2-0 à domicile face à l’Atlético de Madrid. Le Sporting CP a de son côté été battu à domicile par Arsenal (1-0), tandis que le Paris Saint-Germain a dominé Liverpool (2-0) au Parc des Princes.

Aucun Madrilène n’a été retenu, contrairement au jeune Lamine Yamal, unique représentant du FC Barcelone.

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Voici l’équipe type :

Gardien :

Manuel Neuer – Bayern Munich

Défense :

Maximiliano Araújo (Sporting Lisbonne)

Rubén Le Normand (Atlético de Madrid)

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Josip Stanišić (Bayern Munich)

Milieux de terrain :

João Neves – Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern Munich

Kai Havertz – Arsenal

Attaque :

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Julian Álvarez – Atlético de Madrid

Lamine Yamal – FC Barcelone