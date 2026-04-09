Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

La composition idéale de la Ligue des champions : absence totale du Real Madrid… et Barcelone n'y envoie qu'un seul représentant

Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions
Real Madrid vs Girona
Girona
LaLiga
FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
Arsenal vs Bournemouth
Arsenal
Bournemouth
Premier League
Arsenal vs Sporting CP
Sporting CP
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Allemagne
Espagne
Angleterre
Portugal
France

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont subi une défaite en Espagne.

L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé, ce jeudi, l'équipe type de la semaine en Ligue des champions, à l'issue des matchs aller des quarts de finale.

Le Bayern Munich s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, tandis que le FC Barcelone s’est incliné 2-0 à domicile face à l’Atlético de Madrid. Le Sporting CP a de son côté été battu à domicile par Arsenal (1-0), tandis que le Paris Saint-Germain a dominé Liverpool (2-0) au Parc des Princes.

Aucun Madrilène n’a été retenu, contrairement au jeune Lamine Yamal, unique représentant du FC Barcelone.

Lire aussi

Un joueur de l’Atlético de Madrid s’est improvisé gardien de but… Le FC Barcelone méritait-il un penalty ?

Après une vive altercation, Arbeloa contraint une star du Real Madrid à présenter ses excuses à ses coéquipiers.

Nouveau front : Trump réclame l’exclusion des personnes transgenres de la Coupe du monde

Dans le groupe de l'Égypte, l'Iran dévoile son plan de secours pour participer à la Coupe du monde.

Voici l’équipe type :

Gardien :

Manuel Neuer – Bayern Munich

Défense :

Maximiliano Araújo (Sporting Lisbonne)

Rubén Le Normand (Atlético de Madrid)

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Josip Stanišić (Bayern Munich)

Milieux de terrain :

João Neves – Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern Munich

Kai Havertz – Arsenal

Attaque :

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Julian Álvarez – Atlético de Madrid

Lamine Yamal – FC Barcelone

Publicité