L'Ajax lutte pour la troisième place de l'Eredivisie. Pour l'obtenir, il devra battre le FC Utrecht, dimanche, à la Johan Cruijff ArenA. Óscar García a déjà dévoilé la composition de l'équipe locale.

Maarten Paes conserve logiquement sa place dans les cages. La défense, inchangée, aligne Anton Gaaei à droite – buteur contre le PSV – et Lucas Rosa à gauche, tandis que Josip Sutalo et Youri Baas verrouillent l’axe.

Davy Klaassen, de retour de blessure, pourrait faire son come-back pour la première fois depuis le 22 mars, mais il débutera sur le banc. Au milieu, Youri Regeer, Oscar Gloukh et Jorthy Mokio formeront le trio axial, tandis que Ko Itakura prend place sur le banc.

Kasper Dolberg, auteur d’une performance convaincante contre le PSV, conserve logiquement la confiance de l’entraîneur espagnol. Wout Weghorst est bien revenu à son meilleur niveau, mais il devra encore patienter avant de retrouver le terrain. Sur les côtés, Steven Berghuis aura pour mission de créer le danger depuis la droite, tandis que Mika Godts occupera une nouvelle fois le flanc gauche.

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Regeer, Gloukh, Mokio ; Berghuis, Dolberg, Godts

Composition du FC Utrecht : Barkas ; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani ; Zechiël, De Wit, Engwanda ; Cathline, Haller, Karlsson.