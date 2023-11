La compo du PSG contre Milan : Luis Enrique prend tout le monde à contre-pied

Le PSG affronte l’AC Milan ce mardi soir en Ligue des Champions. Luis Enrique a réservé une surprise dans son onze de départ.

Le PSG retrouve l’AC Milan ce mardi (21h) à San Siro deux semaines après avoir infligé une correction aux Rossoneri au Parc des Princes (3-0). Pour ce match comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Champions, Luis Enrique a opté pour un onze totalement surprenant.

Le choix surprenant de Luis Enrique

L’entraîneur espagnol opère deux choix forts dans son onze contre Milan. S’il était attendu que Luis Enrique prenne une décision importante sur le joueur qui va débuter aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte, le coach francilien a fait son choix. Malgré sa bonne forme ces dernières semaines, Lee Kang-In devrait bel et bien débuter sur le banc face à Milan. Luis Enrique lui aurait préféré le Portugais Vitinha pour être titulaire ce soir.

L'article continue ci-dessous

Getty

Encore une surprise en attaque

Vitinha n’est pas l’unique surprise de Luis Enrique ce mardi soir. Le tacticien espagnol a également opéré un choix étonnant en attaque. Si Kylian Mbappé est assuré de débuter la rencontre, le doute subsistait sur celui qui va accompagner le natif de Bondy entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Luis Enrique a pris sa décision et c’est…Randal Kolo Muani qui devrait débuter face à l’AC Milan.

La formation de Luis Enrique ce soir

Luis Enrique aurait décidé d’évoluer en 4-4-2 ce soir. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma tient sa place, sans surprise. En défense, l’ancien sélectionneur de l’Espagne va composer avec une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. L’entrejeu sera animé par Warren Zaïre -Emery et Manuel Ugarte qui seront soutenus sur les côtés par Ousmane Dembele et Vitinha. En attaque, Kylian Mbappé sera aligné aux côtés de Randal Kolo Muani, préféré à Gonçalo Ramos.

Les compos probables

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé.

AC Milan: Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez – Musah (ou Krunic), Loftus-Cheek, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao.