La compo du PSG contre Lens : Neymar est bien présent

Neymar est présent dès le coup d’envoi pour le match du PSG contre Lens, prévu à 17h au Parc.

Pour l’opposition face au RC Lens, Mauricio Pochettino a choisi d’aligner une équipe très compétitive ce samedi. Certes, Marco Verratti et Angel Di Maria ont été préservés en démarrant comme remplaçants, mais pour le reste, le onze rentrant est très costaud.

Neymar est notamment présent. Le Brésilien est aligné en attaque aux côtés de Pablo Sarabia et de Mauro Icardi. Moise Kean, lui, est laissé sur le banc.

Dans l’entrejeu, le coach argentin a choisi de miser sur Danilo Pereira, ainsi que Julian Draxler et Idrissa Gueye. Le Sénégalais enchaine une nouvelle titularisation, mais il ne sera pas présent contre les Eastlands.

Derrière, la charnière Marquinhos – Kimpembe reste immuable, et sur les côtés on retrouve Abdou Diallo et Colin Dagba. Keylor Navas gardera bien sûr la cage francilienne.

Pour rappel, pour ce match, le PSG est privé de son attaquant Kylian Mbappé. Ce dernier est en délicatesse avec un mollet. Sa participation contre Manchester City, mardi prochain, n’est cependant pas remise en question.

Ce match compte pour la 35e journée du championnat. Les champions de France sont dans l’obligation de faire le plein de points pour ne pas risquer de se faire distancer encore plus par le leader lillois.

Le onze de départ du PSG contre Lens :

Keylor Navas ; Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Dagba ; Danilo Pereira, Draxler, Gueye ; Neymar Jr, Sarabia, Icardi.