La compo du PSG contre la Juventus : le choix étonnant de Galtier pour remplacer Neymar

En l’absence de Neymar suspendu, le PSG devrait évoluer en 4-4-2 contre la Juventus ce mercredi.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a l’occasion de valider sa première place dans le Groupe H de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra faire un résultat supérieur ou égal à celui du Benfica Lisbonne face au Maccabi Haïfa tout en ne se faisant pas rattraper à la différence de buts (+8 contre +4).

Soler en 10 à la place de Neymar

Et pour la réception des Bianconeri, les joueurs de la capitale devront faire sans Neymar, suspendu après avoir reçu trois cartons jaunes dans la compétition. Pour la cinquième fois consécutive, Christophe Galtier alignera donc une défense à 4, Presnel Kimpembe étant toujours blessé, avec Sergio Ramos et Marquinhos dans l’axe. Au milieu de terrain, c’est Carlos Soler qui remplacera la star brésilienne au poste de numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il sera suppléé au milieu par Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha.

Le milieu offensif espagnol enchaînera donc une deuxième titularisation pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale française cet été, il avait ouvert son compteur but la semaine passée face au Maccabi Haïfa et tentera de se montrer de nouveau décisif.

La Juve en grand danger

De leur côté, les Turinois alignent deux anciens pensionnaires de Ligue 1, dont un ex-Parisien, avec Adrien Rabiot au milieu et Arkadiusz Milik en pointe. En cas de résultat négatif, les joueurs de la Vieille Dame pourraient potentiellement finir à la 4ème place de leur groupe et être éliminés de toutes compétitions européennes cette saison, une première depuis 12 ans.

Le onze du PSG : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha - Soler ; Messi, Mbappé.