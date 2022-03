La compo des Bleus : Nkunku et Giroud d’entrée, Mbappé sur le banc

Il y aura un néophyte et un revenant ce vendredi au sein de l’attaque des Bleus. Pour l’opposition amicale face à la Cote d’Ivoire (21h45), Christopher Nkunku et Olivier Giroud se produiront ensemble aux avant-postes. Ils seront épaulés par Antoine Griezmann, titularisé dans une position axiale.

Pour Nkunku, il s’agira d’une toute première apparition sous le maillot tricolore. Il essayera de faire bonne figure. Jonathan Clauss et William Saliba, les deux autres novices, sont sur le banc.

Deschamps reconduit son 3-5-2

Pour ce match, Didier Deschamps a encore aligné une équipe avec trois défenseurs et un milieu de terrain à cinq éléments. Il préserve ce qui a été bien fait en automne dernier. Raphael Varane, Lucas Hernandez et Jules Koundé composeront la ligne défensive.

Dans les buts bien sûr, il y a le capitaine Hugo Lloris. Le portier des Spurs honorera sa 137e cape internationale. Il se rapproche de plus en plus du record de Lilian Thuram.

Pour les milieux défensifs, on a fait confiance à Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni. L’un dans un rôle plus avancé que l’autre très certainement.

Enfin, le rôle des pistons est revenu à Théo Hernandez et Kingsley Coman. Ces deux-là commencent à s’installer durablement dans le onze de départ.