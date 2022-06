La compo des Bleus face à l’Autriche : Première pour Kamara et Konaté

Boubacar Kamara et Ibrahima Konaté vont connaitre ce vendredi leurs premières titularisations sous le maillot de l’équipe de France.

Pour sa troisième sortie en Ligue des Nations, l’équipe de France défie ce vendredi soir l’Autriche à Vienne. Ce match verra deux joueurs se produire sous le maillot tricolore pour la première fois comme titulaires, en l’occurrence Boubacar Kamara et Ibrahima Konaté. Dans le cas de l’arrière de Liverpool, ça serait même une première sur la scène internationale.

Didier Deschamps ne pourra pas compter sur l'ensemble de son groupe pour ce match. Le rythme infernal des rencontres en cette fin de saison a eu raison de Kylian Mbappé, de N'Golo Kanté et d'Adrien Rabiot.

L'article continue ci-dessous

Lucas Hernandez déclare forfait à la dernière minute

Ainsi, le sélectionneur tricolore a encore dû changer son onze de départ. Au moins sept changements ont été effectués par rapport à la précédente sortie en Croatie, dont les incorporations des deux néophytes cités plus haut.

Le système restera cependant inchangé. On reconduit de nouveau une défense à quatre. Lucas Hernandez était pressenti pour accompagner Konaté, mais c’est finalement William Saliba qui composera la charnière centrale. Sur les côtés, Pavard et Théo Hernandez sont alignés.

En attaque, et malgré sa disette actuelle, Antoine Griezmann conserve la confiance du coach. A ses côtés, on retrouvera deux anciens parisiens, en l'occurrence Coman et Diaby. Benzema, lui, sera présent en pointe.