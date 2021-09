La compo des Bleus contre l’Ukraine : Martial préféré à Benzema

L’équipe de France défie l’Ukraine ce samedi soir à Kiev. Pour cette partie, Didier Deschamps a procédé à plusieurs changements.

La France dispute ce samedi soir son cinquième match en éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Tricolores défient l’Ukraine chez elle, avec comme objectif de mettre fin à une série de quatre matches sans le moindre succès.

Pour cette opposition, Didier Deschamps a été choisi d’apporter quelques changements à son équipe. Aussi bien au niveau des joueurs titulaires que du plan tactique mise en place.

Benzema démarre sur le banc

Au lieu du 4-3-3 habituel, et après le forfait pour blessure de Kylian Mbappé, le sélectionneur a misé sur un 4-4-2. Antoine Griezmann conserve sa place en attaque, mais il jouera à côté d’Anthony Martial et non de Karim Benzema. Le sélectionneur a certainement préféré faire souffler le Madrilène en prévision du troisième match contre la Finlande.

Griezmann et Martial seront sur les ailes par Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Ce duo aura comme consigne d’assurer l’équilibre et offrir au collectif un visage bien plus solide que lors des précédents matches. L’ailier du Bayern sera particulièrement scruté, car il joue gros lors de ce qui sera sa première titularisation depuis le mois de mars.

Dans l’entrejeu, et alors que Tolisso et Kanté sont indisponibles, c’est Aurélien Tchouaméni qui a été choisi pour accompagner Paul Pogba. Le Monégasque connaitra sa deuxième cape après le baptême de feu face à la Bosnie, et la première en tant que titulaire.

Zouma à la place de Varane

Derrière, Deschamps a aussi réservé une petite surprise. Raphaël Varane n’est pas aligné. Le néo-Mancunien cède sa place dans l’axe à Kurt Zouma. Cela s’apparente aussi à un souhait de faire souffler un taulier. Mais c’est un gros risque de pris, et il pourrait causer beaucoup de soucis à l’entraineur en cas de contre-performance.

Zouma jouera avec Kimpembe dans l’axe, tandis que sur les côtés on retrouve Lucas Digne et aussi Léo Dubois. Ce dernier reprend une place dans le onze de départ après la suspension de Jules Koundé. Enfin, Hugo Lloris reste fidèle au poste. Le capitaine fêtera ce soir sa 131e cape internationale.

Le onze de départ des Bleus : Lloris ; Zouma, Kimpembe, Dubois, Digne ; Tchouaméni, Pogba – Coman, Rabiot ; Griezmann, Martial.