Comme une grande partie des joueurs du premier groupe, Kimmich avait lui aussi dû quitter l’équipe d’Allemagne à mi-parcours de la trêve internationale, après le match nul 1-1 aux Pays-Bas et la décevante défaite 1-0 à domicile contre la Grèce. Kimmich a livré une prestation correcte contre les Pays-Bas, mais a affiché une performance malheureuse contre la Grèce, son entente avec Felix Nmecha a semblé dysfonctionnelle. Sa demande publique de pouvoir rester avec l’équipe a été ignorée par le sélectionneur Jürgen Klopp.

Lors du match suivant contre la Serbie, Tom Bischof, Alexander Pavlovic et Florian Wirtz ont ensuite brillé dans l’entrejeu allemand. La conséquence logique a été l’ouverture de débats publics parmi les supporters et les experts sur la question de savoir si la sélection ne se portait pas mieux sans Kimmich. Klopp a parfois géré ce sujet de manière un peu maladroite lors de ses conférences de presse et interviews.

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Rudi Völler : « Jo Kimmich est un capitaine merveilleux »

Völler voit cela « totalement sereinement » et a accordé toute sa confiance au joueur de 31 ans du Bayern Munich. « Jo Kimmich est un capitaine merveilleux, un joueur merveilleux et il nous donnera encore beaucoup de joie dans les prochaines années », a déclaré Völler avant le quatrième et dernier match international de cette période, dimanche soir à Thessalonique contre la Grèce. Pour cette rencontre, Klopp a de nouveau titularisé Bischof, Pavlovic et Wirtz.

Selon Völler, on ne peut pas établir de comparaison directe entre les différentes compositions en raison de la force de jeu différente des adversaires. « Les deux premiers matches étaient des matches difficiles. La Serbie était ensuite certainement un peu plus faible et là, on a un peu meilleure allure », a estimé Völler.

Selon lui, les joueurs alignés lors des deux premières rencontres auraient « probablement aussi battu la Serbie. Là, je prends un gros risque en le disant. C’est pourquoi la comparaison est un peu injuste. »