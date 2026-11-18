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Arsenal a reçu la confirmation officielle d’une importante erreur d’arbitrage commise à son détriment lors de son récent match de Premier League contre Hull City. Une commission indépendante a conclu que l’équipe de Mikel Arteta aurait dû obtenir un penalty pour une faute sur Kai Havertz, écarté à tort en raison d’une situation de hors-jeu.

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La chronologie de la faute sur Havertz examinée

La commission indépendante chargée des incidents clés des matches (KMI) a rendu un verdict unanime sur un penalty controversé non accordé lors de la rencontre entre Arsenal et Hull City à l’Emirates Stadium, le 7 novembre. L’incident concernait l’international allemand Havertz , retenu dans la surface par le défenseur de Hull Nobel Mendy. L’arbitre Farai Hallam a d’abord laissé jouer, mais l’intervention ultérieure de l’arbitre vidéo Michael Oliver a suscité un nouveau débat lorsque le penalty n’a finalement pas été accordé parce que Havertz se trouvait en position de hors-jeu.

La commission, composée de cinq personnes, a toutefois précisé que le refus d’accorder le penalty était une erreur . Selon l’analyse technique, Mendy a retenu Havertz avant que l’Allemand puisse être sanctionné pour hors-jeu. En vertu de la Loi 11, un joueur en position de hors-jeu n’est sanctionné que s’il intervient activement dans le jeu après que le ballon a été joué ou touché par un coéquipier.

Polémique autour d’un tirage de cheveux à Coventry

La commission KMI ne s’est pas limitée au match de l’Emirates : elle a également relevé une erreur majeure lors de la rencontre entre Coventry et Everton, le 6 novembre. Pendant ce match, le défenseur d’Everton James Tarkowski a semblé tirer les cheveux de Caleb Yirenkyi, mais aucun penalty n’a été accordé à Coventry. La commission a de nouveau exprimé son désaccord unanime avec les arbitres du match, estimant que ce geste justifiait un penalty et un carton jaune pour le capitaine d’Everton.

En revanche, la commission a donné raison aux arbitres du spectaculaire match nul 4-4 entre Manchester United et Aston Villa. Des interrogations portaient sur une éventuelle gêne irrégulière du gardien de United, Senne Lammens, sur Zion Suzuki alors qu’ils disputaient le ballon dans la construction d’un but de Manchester United. L’examen a toutefois conclu que le contact était minime et n’atteignait pas le seuil nécessaire pour être considéré comme une faute. La décision d’accorder le but était donc correcte.

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Des avis partagés sur l’intervention de Bogle

Si la commission est parvenue à un consensus sur de nombreux incidents, une intervention lors du match entre Leeds United et Tottenham Hotspur, le 7 novembre, a divisé ses membres.

La commission était partagée sur la décision concernant l’intervention du défenseur de Leeds Jayden Bogle sur Mathys Tel, joueur de Tottenham, lors de leur rencontre du 7 novembre. Deux membres estimaient que l’arbitre John Brooks aurait dû expulser Bogle et que l’arbitre vidéo Tony Harrington aurait dû intervenir. Les trois autres ont toutefois jugé que, même si l’intervention était imprudente, elle ne justifiait pas un carton rouge. Ils ont ainsi approuvé à la fois la décision prise sur le terrain et celle de la VAR de ne pas intervenir.

Les chiffres sur la justesse des décisions arbitrales en Premier League

Le dernier rapport de la commission KMI offre une vue d’ensemble de l’arbitrage lors des dix premières journées de la saison de Premier League. Au cours de cette période, l’instance indépendante a examiné 223 incidents clés, jugeant correctes 85 % des décisions prises sur le terrain. Ce taux atteint 97 % lorsque les interventions de la VAR sont prises en compte.