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La Commission d’État espagnole contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport a proposé une amende de 60 001 € et une interdiction de stade de deux ans à l’encontre du youtubeur Inaki Angulo. Cette proposition de sanction fait suite à une diffusion en ligne au cours de laquelle le créateur de contenu a proféré des insultes homophobes contre le défenseur du Real Betis Hector Bellerin.

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Un organisme de surveillance recommande de lourdes sanctions disciplinaires

Annoncée mardi, la sanction proposée fait suite à des propos tenus par Angulo lors d’une diffusion en ligne du match entre le Betis et le Real Madrid, le 4 septembre. Alors qu’il analysait le duel du latéral avec l’ailier brésilien Vinicius Junior, le commentateur a délaissé le football pour s’en prendre personnellement au joueur. Bellerin et son club ont ensuite entrepris des démarches officielles pour que l’auteur de ces propos réponde de ses actes.

Une diatribe offensante lors d’une diffusion en ligne

Après le match, Angulo s’est moqué de l’apparence et des goûts personnels du défenseur avant de proférer des insultes visant son orientation sexuelle : « Il y a ce type, aujourd’hui, qui se peint les ongles, ne lit que des livres écrits par des femmes, est probablement un p**** qui n’assume pas son homosexualité, un rouge qui vote socialiste. Je ne vais pas dire son nom. Et “iel”, appelons-le “iel” pour lui faire plaisir, “iel” a arrêté Vinicius à lui seul. »

« Ce type qui se peint les ongles, qui veut des Maures partout sauf chez lui, qui ne lit que des livres écrits par des femmes, et ainsi de suite. Et, je le répète, qui se peint les ongles. Ce même type, il y a trois ans, Vinicius descend du bus de l’équipe, lui fait prendre un carton jaune qui n’aurait pas dû être donné, obtient un penalty et le dévore tout cru. »

Le club andalou engage des poursuites

La commission permanente a ensuite proposé « une amende de 60 001 € et une interdiction d’accès aux enceintes sportives pendant 24 mois à l’encontre du créateur de contenus numériques Inaki Angulo (bien qu’il ne soit pas explicitement nommé dans le rapport), qui, lors d’une intervention diffusée sur les réseaux sociaux, a tenu à plusieurs reprises des propos dénigrants et proféré de graves insultes homophobes visant sans équivoque l’un des joueurs de l’équipe à domicile pendant le match (Hector Bellerin, dont le nom est également omis dans le communiqué officiel) ».

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Selon Europa Press, Bellerin a également déposé une plainte pénale pour des faits présumés de crime de haine et de diffamation grave avec publicité, tandis que le Betis a saisi l’organisme de surveillance sur le fondement de l’article 23.1 c) de la loi 19/2007. En vertu de l’article 24, la diffusion de contenus intolérants ou de manifestations flagrantes de mépris au moyen de technologies liées au sport constitue une infraction très grave, passible d’amendes allant de 60 000,01 € à 650 000 €.

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La procédure administrative déterminera la sanction définitive

La proposition de la commission ne constitue pas encore une sanction définitive et doit d’abord suivre la procédure administrative habituelle en Espagne. Parallèlement à cette procédure disciplinaire, Angulo devra répondre devant la justice à la suite de la plainte déposée par le défenseur. Cette affaire servira désormais de référence pour la manière dont les autorités espagnoles luttent contre les abus en ligne visant les footballeurs.