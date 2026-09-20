Le comité technique des arbitres en Espagne a tranché sur les décisions arbitrales les plus controversées du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, estimant que Kang-in Lee méritait l'expulsion après son intervention appuyée sur Federico Valverde, tout en validant le carton rouge reçu par Dean Huijsen à la suite de l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

Selon ce qu'a rapporté le journal « AS », le comité considère que l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias s'est trompé dans la gestion des trois situations les plus marquantes de la rencontre, la technologie vidéo étant intervenue pour en corriger deux.

Dans l'action impliquant Cuti Romero et Jude Bellingham, Ortiz Arias s'est trompé dans l'identification du joueur fautif, après avoir attribué l'intervention au joueur du Real Madrid et lui avoir brandi le carton jaune, avant que la salle du VAR n'intervienne pour corriger la décision et désigner Romero comme l'auteur de la faute.

Le comité technique des arbitres estime que l'intervention de Romero nécessitait l'expulsion, mais Ortiz Arias s'est contenté de brandir le carton jaune, malgré la correction de l'identité du joueur fautif après le recours à la technologie vidéo.

La deuxième action concernait l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde ; le comité estime que le joueur de l'Atlético de Madrid a commis une faute nécessitant le carton rouge, après être intervenu avec force sur le joueur du Real Madrid par-derrière, sans que l'arbitre ne prenne la moindre mesure et sans que la salle du VAR n'intervienne pour revoir l'action.

Le comité technique des arbitres considère la non-expulsion de Kang-in Lee comme l'une des erreurs d'arbitrage les plus marquantes de la rencontre.

En revanche, le comité a soutenu la décision d'expulser Dean Huijsen, après qu'il eut retenu Giuliano Simeone dans la surface de réparation et l'eut empêché d'atteindre le ballon, action pour laquelle Ortiz Arias a accordé un penalty, mais avait dans un premier temps brandi le carton jaune.

La technologie vidéo est intervenue pour appeler l'arbitre à revoir la situation, l'amenant à modifier sa décision et à brandir le carton rouge à Huijsen, une décision que le comité technique des arbitres considère comme correcte et évidente.