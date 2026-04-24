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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
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La commission de visionnage a adressé un blâme sévère à l’arbitre suite à l’incident très controversé impliquant Brobbey

Premier League
B. Brobbey
Sunderland vs Tottenham
Sunderland
Tottenham

Selon le Key Match Incident Panel de la Premier League, Brian Brobbey aurait dû recevoir un carton rouge pour sa faute sur Cristian Romero lors de la rencontre face à Tottenham Hotspur, remportée 1-0 par Sunderland.

Il y a deux semaines, les deux formations s’affrontaient au Stadium of Light. Sunderland l’avait emporté 1-0 grâce à Nordi Mukiele, mais l’après-match avait été dominé par la faute de l’ancien Ajaccien sur le capitaine argentin.

L’avant-centre puissant a poussé le capitaine argentin dans le dos, provoquant une violente collision avec le gardien remplaçant des Spurs, Antonín Kinský.

Les deux joueurs sont restés au sol plusieurs minutes. Le gardien a été soigné et a finalement repris sa place, tandis que Romero, en larmes, a dû quitter le terrain. Le défenseur souffre d’une petite déchirure du ligament médial du genou, blessure qui met fin à sa saison et compromet sa participation à la Coupe du monde.

Brobbey avait déjà écopé d’un premier avertissement, mais l’arbitre Rob Jones n’a pas sorti un second carton jaune à son encontre. Selon le panel, le Néerlandais aurait dû quitter le terrain.

Depuis plusieurs années, le KMI Panel, instance indépendante qui analyse les décisions arbitrales en Premier League, a conclu que M. Jones aurait dû intervenir.

Et ce n’était pas la première erreur de l’arbitre, selon le panel : sur les 42 décisions erronées recensées cette saison, Jones est impliqué à dix reprises.

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