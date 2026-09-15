La commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football a mis un terme à la polémique des chants injurieux visant le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, lors de la rencontre face à Al-Taawoun, après avoir pris une décision ferme à l'encontre du club en raison du comportement de certains de ses supporters.

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La commission de discipline et d'éthique a annoncé une amende de 100 000 riyals infligée au club d'Al-Taawoun, somme qui devra être versée sur le compte de la Fédération saoudienne de football, à laquelle s'ajoute une autre sanction consistant à priver l'équipe de ses supporters lors de deux matchs consécutifs à domicile.

Cette décision fait suite aux chants lancés par un groupe de supporters d'Al-Taawoun à l'encontre de Neves durant la rencontre, chants qui exploitaient le décès de son compatriote et ami Diogo Jota, un épisode ayant suscité une large indignation au sein du milieu sportif saoudien et au-delà.

La commission ne s'est pas contentée de la sanction financière, puisqu'elle a décidé de priver Al-Taawoun de ses supporters lors de deux matchs consécutifs à domicile, laissant ainsi les tribunes vides lors de deux prochaines rencontres, un message clair contre l'exploitation des drames personnels dans les compétitions sportives.

Al-Hilal avait déposé une plainte officielle auprès de la Fédération saoudienne de football à la suite de l'incident, tandis qu'Al-Taawoun a publié un communiqué dans lequel il a affirmé son rejet catégorique des chants injurieux, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'agissements individuels ne représentant ni le club ni ses supporters, et a annoncé sa volonté de prendre les mesures nécessaires à l'encontre des responsables.

La commission de discipline et d'éthique a précisé que la décision prise à l'encontre d'Al-Taawoun n'était pas susceptible d'appel, rendant ainsi la sanction définitivement exécutoire, une démarche qui met fin à la controverse ayant accompagné l'incident et clôt la polémique des chants qui avait suscité une vive indignation en raison de son lien avec la peine de Neves après le décès de Jota.