La Commission d’arbitrage de la CAF met fin au débat sur la décision finale concernant la finale Maroc-Sénégal

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a mis fin aux nombreuses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux au sujet de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc.

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite la chaîne sénégalaise RTS, le tribunal a démenti dans un communiqué officiel avoir rendu la moindre décision en faveur du Sénégal concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Maroc, précisant que la procédure était toujours en cours et qu’aucune décision n’avait encore été rendue.

Cette clarification met fin aux allégations mensongères et aux informations trompeuses qui ont circulé tout au long du week-end, laissant entendre qu’une décision définitive avait été rendue en faveur du Sénégal.

Dans son communiqué, le TAS invite le public à ignorer les documents non officiels qui circulent en ligne et rappelle que l’affaire est toujours en instruction, la décision finale étant rendue selon la procédure établie.

Ces bruits de couloir, relayés avec insistance ces derniers jours, suggéraient que le TAS aurait attribué le titre à la sélection sénégalaise au détriment du Maroc, ce que le communiqué a formellement infirmé.

La sélection sénégalaise avait battu le Maroc (1-0) en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 en janvier dernier, mais la Confédération africaine de football (CAF) est revenue sur sa décision deux mois plus tard et a retiré le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, au motif que les joueurs des Lions de la Teranga avaient quitté le terrain quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, à la suite d’un penalty accordé aux Lions de l’Atlas.

La Fédération sénégalaise a saisi le TAS pour récupérer le titre, mais aucune décision officielle n’a encore été rendue.











