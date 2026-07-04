La Colombie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens du Ghana. L'équipe entraînée par Néstor Lorenzo s'est imposée 1-0 à Kansas City grâce à un but inscrit en début de match par Jhon Arias. La Colombie affrontera la Suisse en huitièmes de finale. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Égypte ou l'Argentine en quarts de finale.

Le début de rencontre a été perturbé par plusieurs blessures : Jhon Córdoba, touché à l’aine, a cédé sa place à Luis Suárez, tandis que le Ghana a perdu Marvin Senaya, victime d’un problème musculaire, remplacé par Alidu Seidu.

Environ une minute après qu’Arias eut reçu à juste titre un carton jaune pour un tacle violent sur le talon d’Iñaki Williams, l’attaquant de Palmeiras a ouvert le score. Un centre d’une finesse extrême du remplaçant Suárez a été repris de volée par Arias. Le gardien Lawrence Ati Zigi n’a rien pu faire : 1-0.

Un coup dur pour le Ghana, dominé offensivement et sauvé par une tentative non cadrée de Luis Díaz, bien servi. Peu après, les Black Stars se sont enfin créés une occasion, mais Williams n’a pas cadré sa frappe.

Juste avant et juste après la mi-temps, les Black Stars ont connu un léger sursaut, avec des incursions de Thomas Partey et Antoine Semenyo, mais les occasions les plus franches sont restées colombiennes. Luis Díaz a même cru au doublé, en vain : l’arbitre assistant signalait un hors-jeu.

La Colombie a ensuite conservé l’initiative et s’est créée les occasions les plus nettes. Díaz, notamment, aurait dû mieux exploiter une ouverture offerte par Gustavo Puerta, mais il a tiré directement sur Ati Zigi.

L’ancien Ajacide Davinson Sánchez a ensuite manqué l’occasion d’inscrire le 2-0, sa tête étant repoussée d’une main ferme par Ati Zigi. Le Ghana est donc resté dans le match jusqu’au bout, mais les occasions nécessaires n’ont plus surgi et la sélection de Carlos Queiroz doit rentrer chez elle.