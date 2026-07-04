Les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 se sont conclus samedi à l’aube par une victoire étriquée de la Colombie face au Ghana (1-0), lors d’une rencontre où les « Cafeteros » ont imposé leur loi du début à la fin. Ils défieront la Suisse en huitièmes de finale.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec une frappe directe de Thomas Partey au milieu de la surface qui est passée tout près du poteau dès la première minute, dans une rencontre très physique qui a donné lieu à plusieurs blessures : le Colombien John Córdoba a été blessé à la 8e minute et le Ghanéen Marvin Sinaya à la 13e.

Les Colombiens ont ensuite imposé leur rythme et ont logiquement ouvert le score : Suárez a centré depuis la droite et John Arias a enroulé sa frappe dans le coin droit à la 14^e minute.

Par la suite, les Colombiens ont largement dominé la possession, mais n’ont rencontré que peu de résistance de la part du Ghana, qui s’est contenté de défendre. Antoine Semenyo n’a tenté un tir qu’à la fin de la première mi-temps, avec un ballon dévié par la défense qui est passé au-dessus de la barre transversale à la 37e minute.

La riposte colombienne a été immédiate : Gustavo Puertas a servi Luis Díaz sur le côté gauche de la surface, mais la tentative de l’ailier du Bayern Munich est passée tout près du poteau à la 39e minute.

Quelques instants plus tard, Luis Suárez a tenté une tête qui est passée à côté du poteau droit à la 42e minute, avant que Daniel Muñoz, depuis la droite, ne centre vers le second poteau ; Lawrence Ati-Zigi repoussait de la tête la tentative de Johan Mojica sur la ligne (45^e+1). La mi-temps était sifflée sur l’avantage minimal des Cafeteros.

Après la pause, la Colombie a maintenu son emprise. Laurence Ati Zigi a repoussé un tir enroulé de Gustavo Puertas depuis le côté gauche de la surface à la 55^e.

Juste après, Luis Díaz a bien failli doubler la mise de la tête sur un centre de John Arias, mais l’arbitre assistant a signalé un hors-jeu (56^e). L’ailier du Bayern Munich a ensuite manqué une occasion en tête-à-tête, le gardien repoussant son tir (58^e).

La Colombie a alors accentué la pression pour doubler la mise, mais elle n’a pas réussi à sceller la victoire, tandis que le Ghana a peiné à se montrer dangereux, à l’exception d’une frappe de Thomas Partey qui a frôlé le poteau gauche à la 69^e minute, son jeu offensif restant peu convaincant.

Davinson Sánchez a également failli marquer, mais le gardien a repoussé son coup de tête à la 81e minute ; puis, la frappe puissante de Juan Fernando Quintero est passée à côté du poteau droit à la 84e minute, tandis que la tête de Richard Ríos a frôlé le poteau gauche à la 90e+1 minute.