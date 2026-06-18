La Colombie a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Pour son entrée dans la compétition, elle a dominé l’Ouzbékistan, pourtant auteur d’une prestation encourageante : 3-1. Luis Díaz, passeur puis buteur, a orchestré la victoire colombienne, qui occupe la première place du groupe K avec trois points. Le Portugal et la RD Congo comptent pour l’instant un point chacun.

L’Ouzbékistan, loin de se laisser intimider, a pressé d’entrée et s’est montré menaçant. Toutefois, le sélectionneur Fabio Cannavaro a dû constater que les occasions étaient rares et que son avant-centre Eldor Shomurodov était trop peu souvent servi dans la surface.

Après un départ prudent, les Cafeteros ont progressivement pris leurs marques et se sont créés leur première occasion par Jhon Arias, dont la frappe a frôlé le cadre. Peu après, Luis Díaz, en feu, a trouvé le poteau d’un angle fermé.

Peu avant la mi-temps, et juste après la collision très commentée entre Abdukodir Khusanov et un caméraman, les Cafeteros ont logiquement ouvert le score. Díaz a levé la tête et servi Daniel Muñoz d’une sublime passe en profondeur, que le latéral a conclu d’une frappe liftée : 0-1.

Cannavaro a alors lancé Dostonbek Khamdamov et Farrukh Sayfiev pour apporter du sang neuf. L’Ouzbékistan a immédiatement gagné en solidité et, sur une frappe repoussée par Camilo Vargas, Abbosbek Fayzullaev a poussé le ballon au fond (1-1).

Mais l’égalité n’a duré que cinq minutes. Gustavo Puerta, d’une passe lumineuse, a lancé Díaz, et le tir, certes peu puissant, a fini au fond après avoir touché les bras du gardien Utkir Yusupov (1-2).

Les Cafeteros ont ensuite longtemps peiné à tuer le match et ont failli concéder l’égalisation juste avant le coup de sifflet final. Le milieu axial Akmal Mozgovoy s’est en effet libéré dans la surface et a expédié le ballon à un peu plus d’un mètre au-dessus de la transversale de Vargas.

À la 99^e minute, la Colombie a définitivement enterré les espoirs ouzbeks. Cucho Hernández a gagné son duel sur la ligne de touche, puis adressé un centre parfait à Jaminton Campaz, autre remplaçant, qui a coupé au premier poteau pour conclure de la tête : 1-3.

Après une frappe fantastique de Bekhruz Karimov repoussée par la barre transversale, l’arbitre Anthony Taylor a enfin sifflé la fin de la rencontre. Prochain rendez-vous : Ouzbékistan-Portugal, tandis que la Colombie défiera la République démocratique du Congo.