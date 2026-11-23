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Le profil du milieu de terrain plairait tout particulièrement à l’entraîneur du Real Madrid.

Felix Nmecha, du Borussia Dortmund, serait de nouveau une cible de choix pour le Real Madrid, où l’entraîneur Jose Mourinho souhaiterait le recruter. C’est ce que rapporte le quotidien sportif espagnol Sport. Selon le journal, l’international allemand, présenté comme un « monstre du milieu de terrain », possède de nombreuses qualités que l’entraîneur portugais aimerait voir dans l’entrejeu du Real Madrid : puissance physique, capacité à répéter les courses, présence et qualité dans ses interventions avec et sans ballon. Aux yeux de Mourinho, Nmecha pourrait être « la clé du succès de son projet » à Madrid.

Mourinho avait repris les rênes du Real après deux années sans titre pour le club. Avec 11 victoires lors de ses 13 premiers matches de championnat, le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place, à trois points de son grand rival barcelonais. Lors de son premier mercato estival, Mourinho a profondément remanié l’effectif, misant notamment sur des joueurs plus expérimentés comme Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate et Bernardo Silva. Le Real a également recruté deux jeunes talents : Yan Diomande, pour 125 millions d’euros en provenance du RB Leipzig, et Carlos Espi, pour 25 millions d’euros en provenance de Levante.

Un départ coûteux de Nmecha du BVB est évoqué depuis quelque temps déjà. Le Borussia Dortmund réclamerait 100 millions d’euros pour le milieu de terrain, tandis que le quotidien espagnol avance l’hypothèse d’un transfert à 80 millions d’euros. « Son recrutement apporterait un profil de joueur différent des options actuelles, qui pourrait être particulièrement précieux lors des matches de très haute intensité », estime le journal.

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Depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’entrejeu est le grand chantier du Real Madrid. Selon de nombreux experts, l’absence de remplaçants à la hauteur de ce duo a contribué aux deux années sans titre sous Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.

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Cette saison, Nmecha a disputé 17 matches officiels toutes compétitions confondues avec le BVB et marqué cinq buts. Depuis ses débuts avec l’Allemagne en mars 2023, il compte 15 sélections et trois buts.