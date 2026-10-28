Les défaites continuent de poursuivre le club d'Al-Qadisiyah, après la défaite spectaculaire concédée face à Al-Hilal en Roshn Saudi League.

Al-Qadisiyah s'est incliné face à Al-Hilal sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi dernier, au Kingdom Arena, pour la onzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que ce match entraînera l'absence du milieu de terrain uruguayen Nahitan Nández avec Al-Qadisiyah lors de son prochain match contre Al-Riyadh, après la blessure qu'il a contractée face au « Leader ».

La formation de la région orientale se déplacera chez Al-Riyadh, ce jeudi, au SHG Arena de la capitale saoudienne, pour la douzième journée de la Roshn League.

Prochains matchs ALR Saudi Pro League 14:00 ALQ

Nández sera le cinquième absent d'Al-Qadisiyah pour le match contre Al-Riyadh, après le défenseur espagnol Nacho Fernández, absent faute de condition physique, ainsi que le défenseur ivoirien Ali Diabaté et l'ailier Haitham Asiri.

Sera également absent Ahmed Al-Siyahi, lui aussi blessé lors de la confrontation face à Al-Sadd du Qatar, lundi dernier, pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Il convient de rappeler que la défaite face à Al-Hilal a fait perdre à Al-Qadisiyah la tête de la Roshn League, le club ayant chuté à la troisième place avec 25 points, à la différence de buts derrière Al-Nassr, deuxième, et à deux points d'Al-Hilal, qui s'est emparé du sommet.