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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

La cinquième victime : la malédiction de la défaite contre Al-Hilal continue de poursuivre Al-Qadisiyah

Al Hilal
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
Al Quadisiya
Saudi Pro League
N. Nandez
Arabie saoudite
Uruguay

L'équipe d'El Sharqiya en difficulté

Les défaites continuent de poursuivre le club d'Al-Qadisiyah, après la défaite spectaculaire concédée face à Al-Hilal en Roshn Saudi League.

Al-Qadisiyah s'est incliné face à Al-Hilal sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi dernier, au Kingdom Arena, pour la onzième journée de la Roshn League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que ce match entraînera l'absence du milieu de terrain uruguayen Nahitan Nández avec Al-Qadisiyah lors de son prochain match contre Al-Riyadh, après la blessure qu'il a contractée face au « Leader ».

La formation de la région orientale se déplacera chez Al-Riyadh, ce jeudi, au SHG Arena de la capitale saoudienne, pour la douzième journée de la Roshn League.

Nández sera le cinquième absent d'Al-Qadisiyah pour le match contre Al-Riyadh, après le défenseur espagnol Nacho Fernández, absent faute de condition physique, ainsi que le défenseur ivoirien Ali Diabaté et l'ailier Haitham Asiri.

Sera également absent Ahmed Al-Siyahi, lui aussi blessé lors de la confrontation face à Al-Sadd du Qatar, lundi dernier, pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Il convient de rappeler que la défaite face à Al-Hilal a fait perdre à Al-Qadisiyah la tête de la Roshn League, le club ayant chuté à la troisième place avec 25 points, à la différence de buts derrière Al-Nassr, deuxième, et à deux points d'Al-Hilal, qui s'est emparé du sommet.

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