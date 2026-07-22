Le club saoudien d'Al-Ahli a annoncé l'arrivée du milieu de terrain Nayef Massoud, en provenance d'Al-Fateh, pour ce qui constitue sa cinquième recrue lors du mercato estival actuel.

Al-Ahli a publié un communiqué sur son site officiel, confirmant l'engagement de Nayef Massoud pour un contrat de 4 saisons, courant jusqu'en 2030.

Massoud a réagi à ce transfert en déclarant : « Rejoindre Al-Ahli représente une étape importante dans ma carrière. Je connais bien la valeur de ce club et sa grande histoire, et je mesure également l'ampleur de la responsabilité vis-à-vis de ses supporters. »

Il a conclu : « Je donnerai tout ce que je possède sur le terrain, et j'espère être à la hauteur des attentes, afin que nous obtenions ensemble les succès dignes du nom d'Al-Ahli. »

Nayef Massoud devient ainsi la cinquième recrue conclue par Al-Ahli lors du mercato estival actuel, après le Gambien Aboubakar Sidi Kanté, le Portugais Francisco Trincão, l'Arménien Edouard Spertsyan et le Saoudien Mishal Al-Mutairi.

Nayef Massoud a débuté sa carrière avec Al-Qadisiyah, où il a été intégré à l'équipe première en 2020, avant de rejoindre Al-Khaleej en prêt en janvier 2024, puis Al-Fateh à l'été de la même année.

Lors de la saison dernière, le joueur de 25 ans a disputé 27 matches avec Al-Fateh en Roshn Saudi League et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, n'inscrivant qu'un seul but sans délivrer la moindre passe décisive.