Ceux d’entre nous qui suivent depuis un peu plus longtemps les événements autour de la plus belle des choses secondaires du monde se souviennent forcément très bien de l’ennui profond qui régnait parfois lorsque le ballon rond s’arrêtait pendant des semaines lors des trêves estivales et hivernales, et que l’on attendait avec impatience que cette période sans football prenne fin pour que le ballon recommence enfin à rouler dans les stades.

Bien sûr, il existait déjà « à l’époque » un marché des transferts. Et bien sûr, l’enthousiasme suscité par l’annonce d’une nouvelle recrue prometteuse par son propre club était le même que celui que l’on connaît encore le plus souvent aujourd’hui. Il n’en reste pas moins que l’activité sur le marché et, surtout, sa couverture médiatique étaient totalement différentes.

Il n’était ainsi pas rare que de grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester United sortent de leur chapeau de nouvelles recrues à la surprise générale, sans le moindre signe avant-coureur pour leurs supporters. L’alimentation quotidienne en rumeurs n’existait pas encore « à l’époque » sous cette forme, tout se déroulait un peu plus lentement et discrètement qu’aujourd’hui. Ou du moins jusqu’au moment où un certain Fabrizio Romano est entré dans la lumière il y a environ 15 ans et a totalement changé la couverture du football en général, mais surtout celle des marchés des transferts en dehors du terrain.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano se fait un nom comme journaliste des transferts

En 2011, Romano s’est fait remarquer pour la première fois lorsqu’il a publié, à seulement 18 ans et alors jeune journaliste, des informations exclusives sur le transfert de Mauro Icardi, alors talent de La Masia, du FC Barcelone vers la Sampdoria. C’était le premier grand « Here we go » de Romano, même s’il ne l’appelait pas encore ainsi à l’époque. D’innombrables autres ont suivi.

Deux ans plus tard, lorsque Icardi a quitté Gênes pour rejoindre l’Inter Milan, c’est à nouveau l’Italien né à Naples qui a annoncé le transfert en premier. Romano avait obtenu les informations correspondantes de l’agent d’Icardi, qu’il avait rencontré auparavant à Milan. Il a ainsi eu vent de la finalisation du deal bien avant tous les médias établis et s’est rapidement forgé une certaine réputation dans son pays.

À partir de 2012, Romano a finalement trouvé sa place à Sky Italia, où il a travaillé sous l’aile de Gianluca Di Marzio, déjà extrêmement connu dans le milieu comme expert des transferts. Jusqu’à son passage à l’indépendance en 2018, il a principalement consacré son temps à bâtir son propre réseau d’agents, de dirigeants de clubs et de joueurs, qui allait ensuite constituer l’ossature de son modèle de journalisme des transferts fondé sur la rapidité et l’exclusivité.

La percée définitive de Romano est arrivée au plus tard en 2019. À partir de là, il a publié ses tweets exclusivement en anglais afin de s’adresser à un public plus large et plus diversifié sur différentes plateformes. Son légendaire « Here we go », utilisé pour signaler un transfert bouclé, est devenu un phénomène mondial sur Internet et la marque de fabrique de l’Italien.

Grâce à ses excellents contacts avec les joueurs, les agents et les dirigeants, Romano a souvent fait preuve d’un flair heureux dans l’annonce de transferts à venir, s’imposant ainsi rapidement, y compris chez les supporters, comme la source la plus fiable sur le marché des transferts. Quand un « Here we go » venait de Fabrizio, on savait que cela allait se faire. La confiance placée en lui était plus grande que celle accordée à certains médias établis.

Aujourd’hui, Romano gère ses propres canaux avec des dizaines de millions d’abonnés et travaille notamment pour le Guardian en Angleterre ainsi que pour l’entreprise américaine CBS Sports. Sa notoriété va désormais si loin que des clubs professionnels le sollicitent régulièrement pour révéler les recrutements de nouveaux joueurs dans des vidéos d’annonce officielles sur les réseaux sociaux. Selon ses propres dires, il n’est pas rare que des joueurs lui demandent par message privé où leurs coéquipiers vont être transférés ou qui sera leur nouvel entraîneur principal.

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Les publications de Fabrizio Romano sur Reddit sont bloquées

Depuis cet été, le vent souffle toutefois d’une direction un peu différente. La demande pour un journalisme des transferts de qualité semble toujours intacte à première vue : pour Romano, les conditions étaient donc en théorie idéales pour continuer à polir sa statue de gourou des transferts presque infaillible. Mais dans la perception du public, l’Italien n’est depuis longtemps plus aussi incontesté qu’il l’a été autrefois. Les critiques contre un journalisme des transferts qui prend de plus en plus le dessus se multiplient et, surtout, la manière de travailler et les méthodes de Romano rencontrent une opposition toujours plus forte.

Depuis longtemps déjà, on reproche à l’Italien de privilégier la rapidité à une démarche journalistique rigoureuse. Pour générer de la portée, et donc davantage de clics, Romano aime publier les résultats de matches importants plusieurs minutes avant le coup de sifflet final, quitte à les supprimer ensuite si un but est marqué tardivement. Il a aussi essuyé de très vives critiques pour sa gestion de la mort tragique de l’attaquant de Liverpool Diogo Jota, aujourd’hui décédé, à propos de laquelle il a multiplié les publications, s’exposant au reproche d’avoir voulu exploiter cet événement tragique pour accroître sa portée et ses revenus.

La plateforme Reddit a même infligé fin juillet de cette année une suspension à Romano, estimant, selon les modérateurs, qu’il « appliquait des pratiques journalistiques douteuses ». Sur la sous-page Reddit Soccer, les publications de l’Italien ne pourront désormais plus être utilisées comme source. La plateforme justifie notamment cette décision par le « mécontentement croissant » de nombreux utilisateurs à l’égard de Romano.

Parallèlement, il existe aussi des réserves d’ordre moral. Le communiqué indique : « Romano a notamment offert une plateforme à Mason Greenwood, critiqué en raison d’accusations de viol. » La star anglaise Greenwood avait été arrêtée en janvier 2022 pour des soupçons de viol, de coups et blessures et de menaces de mort. Son club de l’époque, Manchester United, l’avait suspendu. Environ un an plus tard, en février 2023, les charges ont été abandonnées.

Le transfert de Yan Diomande déclenche une vive vague de critiques contre Romano

Et il y a bien sûr aussi la récente « dispute » exposée publiquement entre Romano et le journaliste mercato de Sky, Florian Plettenberg. À l’origine de celle-ci se trouve le transfert imminent de Yan Diomande, de RB Leipzig, vers le Real Madrid. Alors que Romano avait déjà publié il y a plusieurs jours son habituel post « Here we go », suggérant ainsi que le transfert était déjà totalement bouclé, Plettenberg a fermement démenti et accusé l’Italien de faire passer des informations exclusives obtenues par d’autres pour les siennes.

Lorsque Romano a ensuite publié des messages privés entre eux et accusé le journaliste de Sky d’hypocrisie, la situation a dégénéré. « Peut-être devrais-je partager des messages d’il y a quelques années dans lesquels tu me demandais : “Comment puis-je augmenter mon nombre de followers ?” ou “Ton travail est ma motivation” », a écrit Romano sur son compte X. Plettenberg a répliqué : « Une triste évolution. Contrairement à toi, je garderai nos conversations confidentielles. Autrefois, tu étais un modèle pour beaucoup. Aussi pour moi. Malheureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui à mes yeux. Je suis simplement reconnaissant de pouvoir moi-même être un modèle pour d’autres. »

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Fabrizio Romano ? « Ce n’est tout simplement pas comme ça »

Que Plettenberg ait manifestement touché juste avec ses critiques contre Romano, le directeur sportif général du RB Leipzig, Marcel Schäfer, l’a aussi confirmé mercredi. « Que ce soit un sujet brûlant, je le comprends », a-t-il expliqué en marge du camp d’entraînement des Bulls en Autriche : « Mais de manière générale, je ne souhaite pas entrer davantage dans les discussions avec les clubs concernés. Si nous avons quelque chose à annoncer, nous le ferons. »

Schäfer n’a toutefois pas pu s’empêcher de décocher une pique, en particulier contre la récente couverture de Romano. « Ce qui est clair, c’est que tel ou tel soi-disant expert des transferts avait déjà annoncé il y a sept à dix jours qu’une chose était “done” ou “Here we go”. Ce n’est tout simplement pas comme ça. Cela implique des discussions avec différents acteurs. »

Avec la participation de Romano aussi, le football moderne s’est de plus en plus éloigné ces dernières années de son véritable cœur, le jeu sur le terrain, pour se transformer en une surenchère entre différents journalistes des transferts visant à savoir qui peut vendre le plus vite quelles informations sur ses propres plateformes.

Les critiques publiques à l’encontre de Romano montrent au moins que la tendance s’éloigne d’une consommation aveugle de ce type d’informations, peut-être vers une approche un peu plus critique et de meilleure qualité. Reste à voir si le gourou italien des transferts prendra ces reproches à cœur et remettra en question ses propres pratiques, ou si le charme entourant l’omniscience de Romano s’est définitivement envolé.