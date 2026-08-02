La chute de la légende : une star mondiale britannique trouve la mort avec 9 autres personnes dans les montagnes du Pakistan

La société « Elite Exped », spécialisée dans l'organisation d'expéditions d'exploration en montagne, a annoncé hier samedi la mort de l'alpiniste britannique d'origine népalaise Nirmal Purja, aux côtés de neuf autres alpinistes, à la suite de violentes avalanches qui ont frappé le Broad Peak au Pakistan, tandis que les équipes de secours continuent de lutter pour récupérer les corps des victimes dans des conditions climatiques extrêmement rudes.

La société organisatrice a publié un communiqué officiel dans lequel elle a rendu hommage au défunt en des termes émouvants : « Le monde a perdu l'un des plus grands alpinistes », ajoutant sur un ton attristé : « Il n'existe pas de mots pour apaiser la douleur de cette perte immense. »

Les détails de la catastrophe remontent à jeudi dernier, lorsque des avalanches soudaines ont submergé l'expédition d'exploration composée de dix alpinistes sur les pentes du Broad Peak, l'un des sommets les plus dangereux de la chaîne du Karakoram au Pakistan, les ensevelissant sous des tonnes de neige et de glace.

Les équipes de secours sont parvenues, vendredi, à localiser quatre corps, dont trois ont pu être récupérés au cours d'une opération semée d'embûches. Toutefois, la dégradation des conditions météorologiques et les intenses tempêtes de neige ont largement entravé le vol des hélicoptères affectés aux opérations de recherche et de sauvetage, ce qui a contraint les équipes à suspendre provisoirement leurs opérations.

Les équipes de secours, appuyées par des hélicoptères militaires pakistanais, ont repris leurs opérations samedi matin, dans une tentative de retrouver les six corps restants, face à des défis montagneux exceptionnels que constituent la chute des températures à des niveaux records et la difficulté du terrain accidenté.

Cette catastrophe représente un coup douloureux pour le monde de l'alpinisme, en particulier avec la perte de Nirmal Purja, considéré comme l'un des noms les plus marquants de l'histoire de ce sport dangereux, et qui avait réalisé des exploits exceptionnels ayant fait de lui une icône mondiale dans le domaine de l'ascension des hauts sommets.