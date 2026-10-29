Le groupe China Media Group a suspendu la diffusion du prochain match du Real Madrid, lors duquel le club merengue se rendra sur la pelouse du Racing Santander, pour le compte de la 11e journée de Liga.

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, fait l'objet de vastes critiques en Chine, après la diffusion d'un extrait de l'émission The Bridge dans lequel on voit le joueur français plaisanter au sujet de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, qu'il a qualifié de « dictateur ».

Le réseau RMC Sport a indiqué que le reste des matches de cette journée de Liga figure toujours dans la grille de diffusion de la plateforme Migu, chargée de retransmettre les événements sportifs en Chine.

La question reste de savoir si ce boycott s'étendra à l'ensemble des matches auxquels participe Kylian Mbappé, y compris ses rencontres avec l'équipe de France, alors que le prochain match des Bleus se tiendra le 12 novembre prochain.

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En attendant que la situation se clarifie, Mbappé continue de faire l'objet de vives critiques, et semble même s'effacer progressivement du paysage public en Chine, avec le retrait des publicités portant son image, la disparition de son maillot des marchés, ainsi que le blocage de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Les choses sont allées jusqu'à l'annonce par trois grandes entreprises, qui utilisaient le nom et l'image de Kylian Mbappé, de la fin de leur collaboration avec lui avec effet immédiat.

Le gouvernement chinois a par ailleurs exprimé son mécontentement, avant d'annoncer ultérieurement qu'il prenait les excuses de Mbappé au sérieux.

Mais les excuses de Kylian Mbappé n'ont pas réussi, jusqu'à présent, à apaiser la situation en Chine.