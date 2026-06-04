La chanteuse qui a interprété l’hymne national avant la rencontre Pays-Bas - Algérie répond aux critiques

Mercredi, avant la rencontre Pays-Bas - Algérie (0-1), la chanteuse Sera de Bruin a interprété l’hymne national néerlandais. Elle a alors commis deux erreurs. Le lendemain, SERA, comme on la surnomme, est revenue, dans les colonnes de l’Algemeen Dagblad, sur sa prestation au stade De Kuip.

La chanteuse de 32 ans, originaire de Sliedrecht, a entonné « ben ik tot in den dood » au lieu de « blijf ik tot in den dood » dès les premières mesures, puis a enchaîné avec « onvereerd » au lieu de « onverveerd ». Ces écarts ont provoqué un tollé, surtout sur X.

L’artiste néerlandaise avait pourtant répété et bénéficié d’une liberté artistique lui permettant d’interpréter le Wilhelmus à la guitare. « Je voulais bien faire les choses, alors j’ai rempli des cahiers entiers avec les paroles pour qu’elles soient bien ancrées dans ma tête », explique-t-elle.

Ce n’est qu’après coup, dans les vestiaires, en revoyant les images, que SERA s’est rendu compte que l’interprétation de l’hymne national ne s’était pas déroulée sans accroc. « J’ai fait de mon mieux, mais bien sûr, le trac joue un rôle. C’est un moment particulier dans un stade plein à craquer, des millions de personnes regardent et tu dois chanter l’hymne national de ton pays. Je trouve ça tout simplement très stressant. »

Elle reconnaît toutefois que les compliments ont aussi afflué : « J’ai vraiment donné le meilleur de moi-même et j’ai beaucoup répété. Je suis déçue par ces petites erreurs, mais je reste très fière d’avoir pu vivre ce moment. »

Malgré tout, Sera reste fière : « Si on me proposait à nouveau de chanter le Wilhelmus, je saisirais cette chance à deux mains. »