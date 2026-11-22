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Carlos Espi a reconnu que l’ambiance du Santiago Bernabéu lui avait donné « la chair de poule » après sa reprise sur un ballon repoussé à la 85e minute, qui a scellé la victoire 2-1 du Real Madrid face au Celta Vigo après avoir été mené. Le jeune attaquant a insisté sur l’unité du groupe, alors que le Real Madrid a porté sa série à neuf victoires avant son rendez-vous de mardi en Ligue des champions.

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Espi achève la remontée du Real Madrid au Bernabéu

Carlos Espi a marqué à la 85e minute pour sceller la victoire 2-1 du Real Madrid face au Celta Vigo après avoir été mené et porter sa série à neuf succès consécutifs. Pablo Duran avait donné l’avantage au Celta dès la sixième minute, avant que Kylian Mbappe n’envoie un penalty au-dessus de la barre transversale en première période. Jude Bellingham a égalisé à la 66e minute, puis Espi s’est jeté sur un ballon revenu après un centre de Vinicius Junior.

Ce but décisif, le quatrième de la saison pour l’attaquant valencien, a préservé le bilan parfait du Real Madrid à domicile cette saison. Après le coup de sifflet final, Espi a reconnu que le soutien venu des tribunes l’avait profondément marqué.

Le buteur décisif raconte la « chair de poule » provoquée par le public

Espi a expliqué que chaque remplaçant était entré sur le terrain avec la volonté de renverser le match, mettant en avant l’esprit collectif d’un groupe de 23 à 24 joueurs ainsi que le soutien bruyant du public.

« J’en ai la chair de poule, a déclaré Espi. C’est indescriptible, tout le soutien que je ressens de la part de tout le monde. Je donnerai tout pour les supporters du Real Madrid et pour ce club. J’essaie de faire ce que l’entraîneur me demande et de profiter au maximum de chaque minute qu’on m’accorde. Si je peux aider l’équipe, c’est encore mieux. Comme je l’ai dit l’autre jour, l’objectif est de rester unis. Nous sommes 23 à 24 joueurs et nous devons tous avancer dans la même direction. Ceux d’entre nous qui sont entrés en jeu l’ont fait en étant pleinement concentrés sur la victoire, et c’est ce que nous avons obtenu. »

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À domicile, le Real Madrid signe une neuvième victoire de suite

Malgré une première période frustrante pour le Real Madrid, Espi a assuré qu’il n’était plus question de perdre des points au Santiago Bernabéu une fois que le public avait porté l’équipe en seconde période.

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« Honnêtement, les supporters sont incroyables ; ils nous soutiennent dès la première minute, a-t-il ajouté. Aujourd’hui, ils nous ont poussés vers l’avant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des points ici. Honnêtement, c’est un véritable regain d’énergie. C’était un match difficile que nous avons réussi à gagner, et maintenant nous devons continuer à avancer parce que ça ne s’arrête pas : un autre combat nous attend en Ligue des champions. »

Toute l’attention se porte sur le match de Ligue des champions de mardi

Avec seulement 48 heures pour récupérer après une rencontre exigeante en championnat, Espi a souligné que le Real Madrid devait immédiatement mettre à profit son élan sur la scène européenne.

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« Maintenant, le plus important, c’est mardi, parce que ça ne s’arrête pas, a-t-il conclu. Nous avons deux jours pour préparer le match et nous allons l’aborder avec tout notre enthousiasme. »