Partager Suivez GOAL sur Google

La chaîne du Real Madrid a vivement critiqué l'arbitrage après la défaite de l'équipe face au Deportivo Alavés, hier samedi, lors de la 14e journée de Liga.

Publicité

La chaîne a mis en lumière deux situations arbitrales concernant l'Anglais Jude Bellingham : la première, un penalty qui s'est retourné contre lui et s'est soldé par son expulsion ; la seconde, un tirage évident subi dans la surface à la 15e minute, après un corner, sans que l'arbitre n'intervienne.

La chaîne du club merengue a reconnu le bon travail défensif de l'adversaire, ainsi que son efficacité sur les deux seules occasions où il a cadré ses tirs : « Alavés a livré un match parfait selon son style de jeu ».

Pour autant, la chaîne a affirmé que les deux actions méritaient un penalty, avant de conclure son analyse en évoquant l'affaire Negreira : « Aujourd'hui, leurs porte-voix diront que la VAR a bien fait de corriger la décision et qu'il n'y a eu aucun contact. Ce sont les règles changeantes de la Liga de Negreira ».

Elle a ajouté : « Cela n'a rien à voir avec le fait que le Real Madrid ait perdu à cause de l'arbitre, mais cela fait aussi partie de l'analyse de ce match ».

Publicité Publicité

L'arbitre Soto Grado avait accordé un penalty au Real Madrid, alors que Bellingham avait déjà reçu un carton jaune, mais Figueroa Vázquez l'a appelé via la VAR pour revoir l'action.

Related Topics

Après avoir visionné les images à l'écran, l'arbitre a annulé le penalty et adressé un second carton jaune au joueur anglais pour simulation en vue d'obtenir un penalty.

Dans son analyse d'après-match, la chaîne du Real Madrid a déclaré : « Il y a eu un contact minimal. Figueroa Vázquez, qui avait déjà expulsé Mourinho, a rapidement appelé l'arbitre et changé la décision. On ne lui a montré qu'un seul angle de caméra ».

Publicité

La chaîne a estimé que l'action méritait davantage un penalty que celui accordé à Lamine Yamal face à Levante, ajoutant : « Le vent souffle en faveur de Barcelone ».

Getty Images

Un point central de la protestation de la chaîne portait sur la nature des images que la VAR a montrées à l'arbitre : « Soto Grado avait pris la décision d'accorder un penalty. Plus on lui montre d'images via la VAR, plus cela l'aide à prendre la décision finale. Plus on lui fournit d'outils, mieux c'est, mais cela ne s'est pas produit ».

Publicité

La chaîne a également critiqué la réalisation télévisée du match : « Il est étrange qu'on ne lui ait pas montré le plan de face, sur lequel l'action apparaît plus clairement, et qu'on se soit contenté de l'angle le moins clair, l'angle latéral, qui plus est éloigné ».

Elle a poursuivi : « Je ne dis pas que c'est un penalty absolument évident, mais l'arbitre doit voir plusieurs ralentis de l'action ».

Publicité

Cette action prive le Real Madrid de Bellingham, suspendu, pour le prochain match face à la Real Sociedad, ce qui a poussé la chaîne à affirmer : « Des mesures doivent être prises ».

Concernant la seconde action, Real Madrid TV a mis en lumière le tirage subi par Bellingham dans la surface à la 15e minute, qui a échappé à l'arbitre comme à la salle VAR.

Publicité

« Parfois, on siffle des penalties quand un joueur trébuche sur la pelouse, mais le tirage est évident. C'est penalty », a déclaré la chaîne.

Dans une autre critique visant la réalisation télévisée et la Ligue espagnole, elle a ajouté : « C'est un ralenti que nous ne verrons nulle part ailleurs ».

Publicité

La chaîne est également revenue sur le premier carton jaune reçu par Bellingham, pour avoir protesté contre les pertes de temps du gardien Sivera.

« Il existe des règles encadrant les pertes de temps, et pourtant aucune sanction n'a été prise. Il y a des choses qui ne changent pas et qui ne changeront jamais », a-t-elle déclaré.

Publicité

Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées là : elle a accusé Soto Grado d'avoir traité Kylian Mbappé de manière « humiliante et autoritaire », et d'avoir employé de façon générale un ton empreint d'« arrogance et de condescendance ».

Elle a aussi critiqué le fait que l'arbitre ait traversé la moitié du terrain pour adresser un carton jaune à José Mourinho : « Nous avons vu de véritables numéros de la part de certains entraîneurs, qui ne cessent de parler à l'oreille de l'arbitre, et nous les connaissons tous, mais je ne vois pas les arbitres traverser la moitié du terrain pour leur montrer des cartons ».

Publicité

Selon la chaîne, l'arbitre a employé un « ton menaçant » lors de l'incident impliquant le Turc Arda Güler, l'action qui a provoqué la colère de l'entraîneur portugais.