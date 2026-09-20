La chaîne du Real Madrid a adressé de vives critiques aux responsables de la Liga, après les erreurs d'arbitrage survenues lors du derby face à l'Atlético Madrid, qui s'est soldé par une défaite de la Maison Blanche 1-2.

Le compte du réseau The Touchline sur le site X a publié certaines déclarations de la chaîne du Real Madrid, qui a affirmé : « Il ne nous manque plus désormais que la Liga autorise les adversaires du Real Madrid à disputer le match contre nous les armes à la main. »

La chaîne du Real Madrid a également annoncé qu'elle n'analyserait plus les matches à l'avenir, ajoutant : « Parler de tactique ou de football n'a plus de sens. »

La chaîne merengue a précisé : « Il y a un traitement différent lorsqu'il s'agit du Real Madrid. La Liga et la Fédération espagnole de football n'autorisent pas le Real Madrid à concourir. Ils ont un plan. »

Elle a insisté : « Tout cela donne envie de vomir. Peu leur importe que la saleté se répande partout, sur la ligue de Javier Tebas. »

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