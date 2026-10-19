La chaîne du Real Madrid après la polémique arbitrale : nous évoluons dans le championnat corrompu « Barcelone-Tebas-Negreira »

La chaîne télévisée du Real Madrid a lancé une nouvelle attaque contre Javier Tebas, président de la Liga, et contre Barcelone, après la grande polémique arbitrale qui a accompagné le match des Merengue face à Séville, dimanche.

Le Real Madrid s'est imposé de façon spectaculaire face à Séville sur le score de 4-1, dimanche soir, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

La chaîne du Real Madrid a exprimé son mécontentement concernant la retransmission, déclarant : « Pendant le match, le slogan exprimant la colère contre Tebas n'a pas été montré. C'est Tebas lui-même qui l'a occulté. C'est lui qui décide ce qui est diffusé et qui dicte aux commentateurs ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. »

Et de poursuivre : « Tebas n'a aucun intérêt à ce que la chaîne du Real Madrid diffuse les images qui n'ont pas été montrées pendant les matches. Les protestations des supporters du Bernabéu étaient plus importantes que les buts. Nous ne manipulons pas les images de l'arbitrage. C'est la compétition qui est manipulée. »

La chaîne a continué : « Il existe une tendance à porter préjudice au Real Madrid, comme nous l'avons vu lors du match entre le Betis et Barcelone. Ils tentent de détourner l'attention de cette rencontre. »

Elle a ajouté : « Le Real Madrid dispute le championnat corrompu de Barcelone-Tebas-Negreira. Un match formidable du Real Madrid, mais ils ne veulent parler que d'autre chose. Les commentateurs essaient de parler d'autre chose. »

Elle a complété : « Huit questions sur Güler, et pas une seule sur ce qui s'est passé face à Elche. Séville n'a pas protesté contre le coup de coude de Rodri (face au Betis). Pourquoi Séville n'a-t-il pas protesté le jour du match de Barcelone ? »

Et de renchérir : « Pourquoi ont-ils gardé le silence au sujet du match lorsque les critiques leur ont été adressées ? Ont-ils orchestré une vaste escroquerie ? Peut-être savent-ils ce qui se passe. C'est un cas d'école sur la manière dont ils orientent les événements. »

Elle a poursuivi : « Ils se plaignent de l'arbitrage, mais ils gardent le silence sur le match de Barcelone ; la différence dans leur analyse des matches est frappante. Ils veulent détourner l'attention des quatre buts qu'ils ont encaissés. »

La chaîne du Real Madrid a conclu : « Au passage, il y avait une faute sur Güler avant cela (l'action litigieuse). Nous devons dénoncer le fait qu'après un match aussi formidable, ils veuillent parler d'autre chose. Ils accordent un penalty douteux pour que nous ne protestions pas alors que le match était déjà plié. Ils ne l'auraient pas accordé si le score avait été de 0-0. »