La chaîne « BeIN Sports » est en deuil après la disparition de l’un de ses commentateurs

Le commentateur omanais Khalil Al-Balushi, l’une des voix les plus emblématiques de la chaîne qatarie « beIN Sports », a annoncé le décès de son père. Cette triste nouvelle a ému le monde du sport et des médias à Oman comme dans l’ensemble du monde arabe.

Dans un message émouvant publié sur sa page Facebook officielle, il a rendu hommage à son père en ces termes : « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et satisfaite. »

Il a ajouté : « Mon père bien-aimé, pilier de ma vie et morceau de mon cœur, est parti rejoindre son Seigneur. Ô Allah, pardonne-lui et aie pitié de lui, fais-le reposer dans les vastes jardins de Ton paradis, et fais de ce qui lui est arrivé une élévation de son rang. Je vous demande de prier pour lui afin qu’il obtienne miséricorde et pardon. Nous appartenons à Allah et c’est vers Lui que nous retournons. »

Ce message a suscité de nombreuses réactions parmi ses abonnés et ses collègues du milieu sportif, qui lui ont adressé leurs plus sincères condoléances et ont prié pour le repos de l’âme du défunt.