Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant du Barça, a exprimé sa fierté d'appartenir à Al Ahly, soulignant qu'il tenait toujours à regarder tous les matchs de l'équipe, même après son départ.

Hamza Abdelkarim a quitté Al Ahly pour rejoindre l'équipe réserve du Barça lors du mercato hivernal, en janvier dernier, sous forme de prêt.

Mais le jeune attaquant a prouvé qu'il méritait de porter le maillot de l'équipe première du Barça, ce qui a poussé la direction du club à transformer le prêt en transfert définitif, avant qu'il ne prolonge son contrat jusqu'en 2030.

Hamza Abdelkarim a évoqué Al Ahly lors de la cérémonie de prolongation de son contrat avec le Barça, ce mardi.

Interrogé sur le fait de savoir s'il suivait toujours les matchs d'Al Ahly, Hamza a répondu sans hésiter : « Bien sûr, je suis toujours les matchs d'Al Ahly. Par exemple, dans environ une heure, l'équipe dispute un match (contre Abou Qir Fertilizers en championnat d'Égypte) que je tiendrai à regarder. »

Il a ajouté : « Je regarde chaque match, c'est le club dans lequel j'ai grandi et qui m'a appris de nombreuses choses. Toute l'Égypte me soutient, ainsi que les Arabes, c'est pourquoi je les remercie et j'espère les rendre heureux. »

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