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Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

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La célébration de Messi fait polémique… Le message de 2022 resurgit à la veille de la finale de la Coupe du monde

Argentine
Coupe du monde
Espagne vs Argentine
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L. Messi
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É.-U.

S’agit-il d’un véritable porte-bonheur ?

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après une remontée spectaculaire face à l’Angleterre (2-1). Lors de cette rencontre, Lionel Messi a renversé la vapeur grâce à deux passes décisives, propulsant son équipe vers une affiche mondiale très attendue contre l’Espagne dimanche prochain, dans ce qui est déjà présenté comme la finale la plus emblématique de l’histoire de la compétition.

Après la qualification, la star argentine a publié un message de célébration sur son compte Instagram officiel, suivi par plus de 513 millions d’abonnés, pour fêter cette place en finale, mais les internautes ont remarqué un détail frappant : Messi a repris à l’identique le message et la formulation utilisés en 2022 après la victoire contre la Croatie en demi-finale du Mondial qatari.

Le capitaine argentin, malgré son immense influence et son statut unique, semble vouloir s’en tenir au même rituel victorieux, ce que certains interprètent comme une volonté de reproduire le scénario chanceux qui lui avait offert son premier titre, cette fois face à une sélection espagnole solide et bien équilibrée.

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La finale de dimanche revêt une dimension historique particulière, puisqu’elle réunira le passé, le présent et l’avenir du FC Barcelone. Ce duel mettra aux prises Lionel Messi, 39 ans, et Lamine Yamal, jeune talent espagnol de 19 ans, dans l’un des affrontements intergénérationnels les plus attendus de ces dernières années.

Le symbole est d’autant plus fort qu’une photo emblématique les réunissait déjà en 2007, lorsque Messi avait porté le jeune Lamine Yamal lors d’un événement caritatif du FC Barcelone. Près de deux décennies plus tard, les deux hommes se retrouvent sur la plus grande scène du football mondial pour briguer le trône de nouveau roi de la Coupe du monde.

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