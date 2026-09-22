La catastrophe totale de Carrick : 10 décisions suicidaires poussent United à limoger sa légende après seulement 30 jours

Des sifflets et huées au moment du remplacement de Kobbie Mainoo à la 90e minute face à Fulham, jusqu'à un nombre de points perdus égalant le total de toute la saison passée, le retour de Michael Carrick à Old Trafford s'est transformé en cauchemar, seulement 30 jours après le coup d'envoi de la saison.

Avec seulement deux victoires en 7 matches, l'entraîneur anglais a commis 10 erreurs graves indignes de Manchester United, qui révèlent l'ampleur de l'effondrement et placent Carrick au bord d'un départ loin d'Old Trafford, selon « The Sun ».

Un onze de départ bricolé : la destruction de l'identité offensive

Un pari catastrophique de titulariser Ayden Heaven (19 ans), qui n'avait plus débuté en Premier League depuis le lancement de la saison le 22 août dernier, face à Hull City uniquement parce qu'il était le seul gaucher en l'absence de Lisandro Martínez, contre un attaquant redoutable comme Ollie McBurnie, en ignorant Mazraoui et Dalot.

Bien qu'il disposât de 3 ailiers gauches, il a choisi Patrick Dorgu, le plus faible d'entre eux, pour débuter comme titulaire après une préparation complète, mais celui-ci n'a tenu que 45 minutes.

À cause de l'erreur précédente, Matheus Cunha est passé de l'aile gauche, où il avait brillé et marqué tout au long de la saison dernière sous les ordres de Carrick, à la pointe de l'attaque, y perdant son tranchant, tandis que Bryan Mbeumo est revenu de la pointe de l'attaque, où il avait disputé tous ses matches, sur l'aile droite.

Carrick a insisté sur le même onze face à Ipswich, Everton et Fulham (une victoire, un nul et une défaite), et plus grave encore, la ligne défensive à quatre Dalot - Maguire - Martínez - Shaw est la même que celle qui avait perdu 4-0 face à Brentford en août 2022, le pire match de l'histoire de United en Premier League, et qui a encaissé 5 buts en 4 matches cette saison.

Suicide tactique dans la gestion des matches décisifs

Alors que United menait 1-0 face à Everton, il a fait sortir Rashford au motif qu'il « avait ressenti quelque chose » et a fait entrer Dorgu, un signe de faiblesse qui a donné à Everton l'audace de faire entrer Jack Grealish, qui a égalisé.

Après que Shaw eut délivré la passe décisive du but de Šeško à la 88e minute, Carrick a fait sortir les deux latéraux Shaw et Dalot et fait entrer Leny Yoro et Mazraoui. Yoro a resserré le jeu et laissé de l'espace à Grealish, tandis que Mazraoui a hésité à intervenir, offrant à Maitland-Niles le but de l'égalisation fatal à la 95e minute.

Après l'expulsion de Phil Foden à la 23e minute face à City, il a disposé de 22 minutes pour réfléchir, et malgré l'échauffement de Šeško et les chants du Stretford End à son nom, il ne l'a fait entrer qu'après 19 minutes de la seconde période, alors que Haaland avait déjà marqué le but de la victoire.

Lorsque Šeško est entré, Cunha a reculé et Bruno a reculé davantage au milieu. Éloigner le meneur de jeu le plus dangereux du but de City, alors que United était mené au score, était un suicide, si bien qu'il n'a créé aucune occasion jusqu'à la 95e minute.

Le pari sur des noms défaillants

Brighton a gagné à Old Trafford 4 saisons consécutives, et la soirée de Coupe n'était pas le moment opportun pour procéder à 8 changements et faire figurer un joueur de 15 ans sur le banc.

Aligner Yoro et Heaven devant le gardien Karl Darlow lors de son premier match était une invitation aux ennuis : le trio a été responsable des trois buts, faisant de Brighton la première équipe à revenir d'un 0-2 et à s'imposer à Old Trafford depuis Tottenham en 1976.

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Depuis ses deux buts lors de la première victoire d'Amorim en décembre 2024, Joshua Zirkzee n'a marqué que deux buts en championnat, et le club était prêt à le vendre l'été dernier après le contact d'Everton avec lui.

Malgré cela, il est apparu lors de 3 défaites consécutives de United sans le moindre impact, à un moment où Carrick aurait dû faire preuve de plus de créativité que d'appeler un joueur défaillant.