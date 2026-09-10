Le Brésilien Bento, gardien de but d'Al-Nassr, s'est de nouveau exposé aux critiques du public après avoir commis une grossière erreur lors de la rencontre face à Abha, remportée par le club sur le score de 2-1, mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat de la Roshn League. De quoi raviver les interrogations sur sa capacité à protéger les cages de son équipe lors des prochaines rencontres.

Le but d'Abha est intervenu à la 75e minute, lorsque le Français Nabil Fekir a exécuté un coup franc direct d'une frappe trompeuse, que Bento n'a pas réussi à maîtriser comme il l'aurait fallu, le ballon terminant sa course au fond des filets d'une manière qui a laissé les observateurs perplexes, alors même qu'Al-Nassr menait au score et cherchait à conserver sa domination jusqu'au bout.

Le but de Fekir n'était pas une simple action anodine, puisqu'il revêt une statistique remarquable pour Abha : il s'agit du premier but inscrit par l'équipe sur coup franc direct lors d'un match du championnat professionnel depuis celui de Saad Baguir face à Al-Shabab en octobre 2023.

Mais pour les supporters d'Al-Nassr, le véritable problème réside dans le fait que l'erreur de Bento s'inscrit dans une série d'actions qui suscitent l'inquiétude depuis son arrivée au club à l'été 2024, ce qui fait que chaque nouvelle bévue rouvre le débat sur le niveau du gardien brésilien et sur sa capacité à défendre les cages d'une équipe qui joue les titres.

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Sur la plateforme X, les critiques à l'encontre de Bento se sont intensifiées après le but d'Abha, certains supporters tenant le gardien brésilien pour responsable de l'encaissement et réclamant qu'on lui accorde une période de repos et un retour sur le banc des remplaçants, avec la réintégration du gardien saoudien Nawaf Al-Aqidi dans le onze de départ.

Ces revendications interviennent alors qu'Al-Aqidi a déjà obtenu la confiance de l'Australien Ange Postecoglou au cours de la période écoulée, après avoir été titularisé lors de plus d'un match malgré la présence de Bento dans l'effectif de l'équipe, ce qui a rendu la concurrence entre les deux gardiens bel et bien ouverte.

Par conséquent, la question ne se limite plus, pour les supporters d'Al-Nassr, à un seul but encaissé, mais concerne le niveau de confiance envers le gardien sur le long terme. L'équipe peut certes enchaîner les victoires, mais la persistance des erreurs individuelles à un poste aussi sensible que celui de gardien de but pourrait devenir un véritable problème lorsque le club entrera dans les phases les plus difficiles de la compétition.

Et même si Bento dispose encore de l'occasion de répondre sur le terrain et de prouver sa capacité à demeurer titulaire, la pression s'est accrue après l'action de Fekir, d'autant plus qu'un remplaçant local prêt attend sa chance.