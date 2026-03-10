La carrière de Neymar est la plus grande tragédie du football – Voici pourquoi

L'héritage de Neymar reste l'un des sujets les plus débattus du football contemporain, suscitant d'intenses discussions sur la question de savoir si l'attaquant brésilien a vraiment tiré le meilleur parti de son talent exceptionnel. Connu pour son flair, sa brillante technique et son ascension vers la célébrité à Barcelone, son transfert record au Paris Saint-Germain était censé être l'aboutissement ultime de sa grandeur individuelle. Cependant, alors que sa carrière touche à sa fin, les critiques et les fans se demandent si les trophées et les statistiques reflètent les sommets vertigineux que beaucoup s'attendaient à le voir atteindre.

« Neymar est le plus grand gâchis de potentiel de l'histoire du football moderne », déclare Charlie sans détour. « Laissez-moi vous expliquer. Je ne dis pas qu'il est un mauvais joueur ou qu'il n'a pas eu une bonne carrière, car c'est le cas. Mais malgré son talent, il n'a jamais atteint les sommets qu'il aurait dû atteindre.

La seule raison pour laquelle il a quitté Barcelone pour le PSG à 25 ans était de remporter le Ballon d'Or afin de sortir de l'ombre de Messi. Cependant, même s'il s'en sort bien au PSG, il n'atteint aucun des objectifs pour lesquels il était là. Il ne remporte ni le Ballon d'Or ni la Ligue des champions avec le PSG.

« On parle de remporter le Ballon d'Or. Il a terminé deux fois dans le top 3 et maintenant, il est de retour à Santos où il fait son petit bonhomme de chemin. Oui, il a probablement sauvé le club de son enfance de la relégation, mais il n'arrive même pas à intégrer l'équipe brésilienne, sans doute la pire depuis très longtemps.

« Et oui, il a accompli beaucoup de choses, mais au regard du potentiel qu'il avait, les gens disent de lui qu'il est l'un des meilleurs joueurs de sa génération, le troisième derrière Messi et Cristiano peut-être. Sa carrière n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. »

Neymar a accompli plus que la plupart des joueurs ne le feront jamais, mais il est loin d'avoir atteint le destin que tout le monde lui prédisait. C'est la dure réalité. À vous maintenant : s'agit-il du plus grand gâchis de potentiel de l'histoire du football... ou simplement d'un jugement injuste ? Donnez votre avis ci-dessous et réglons cette question une fois pour toutes !