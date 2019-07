La CAN, le Ghana, Griezmann, Joao Felix... Entretien avec Thomas Partey

Dans un entretien exclusif accordé à Goal, T.Partey, le milieu de terrain du Ghana et de l'Atlético de Madrid, s'est confié en longueur ce dimanche.

Très en vue sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, club avec lequel il a disputé pas moins de 38 rencontres la saison dernière, Thomas Partey, 26 ans, dispute actuellement la avec le . Qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les Blacks Stars affronteront la lundi soir (21h00). À la veille de ce match, le milieu de terrain a accepté de se confier en longueur, pour Goal.

Dans son histoire, le Ghana a souvent gagné contre la Tunisie. Comment sentez-vous la rencontre de demain ?

Eh bien, vous savez que le football a beaucoup changé. Presque toutes les équipes jouent bien. Le Ghana a un bon bilan contre la Tunisie, mais nous ne pouvons pas nous appuyer là-dessus. Nous devons faire notre travail et les battre. Le début de la compétition ne reflète rien, on pouvait voir beaucoup de champions dans le passé commencer les tournois d'une manière assez poussive, puis aller de mieux en mieux, la Tunisie est une bonne équipe et nous devons rester concentrés. Cela va dépendre de la manière dont allons pouvoir gérer le début de la rencontre, et de comment nous allons les arrêter. Je pense que nous sommes plus forts qu’eux et que nous pouvons les battre.

Nous n'avez pas pas toujours évolué dans votre position préférée sous les couleurs du Ghana. Espérez-vous que cela change ?

Je ne peux pas toujours choisir ma position. Certaines fois oui, mais pas à chaque fois. Je dois faire de mon mieux pour l'équipe et mon pays. Certaines personnes en parlent de manière négative, mais pour moi, c’est positif, car j’aurai beaucoup travaillé pour aider l’équipe et je suis heureux de tout ce que j’ai fait. La seule chose qui m’intéresse, c’est que le Ghana gagne tous les matches.

24 équipes dans ce tournoi, au lieu de 16. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette configuration ?

Pour moi c’est normal et je n’ai pas vu de différences, c’est ma deuxième Coupe d'Afrique des Nations et je ne vois pas beaucoup de différences. Nous avons encore un match avant les quarts de finale, nous avons donc une chance d'améliorer notre niveau avant d'affronter les meilleures équipes du tournoi, mais nous affronterons déjà l'un d'entre eux.

Comment ça se passe de jouer avec Gyan ? Quelle est sa relation avec les joueurs du Ghana sur comme en dehors du terrain ?

J'ai joué peu de matches avec lui. C'est un bon joueur sur le terrain, et en dehors et il est également très utile. Cela ne me dérangeait pas de jouer avec lui, comme c'est le cas avec d’autres joueurs autour de moi. Nous formons une seule équipe et, comme je l'ai dit, nous voulons gagner tous les matches et tout le monde travaille pour atteindre cet objectif.

Diego Simeone a dit que la saison prochaine serait difficile mais incroyable pour ce nouvel Atletico Madrid, qu'en pensez-vous ?

Nous savons que nous sommes un club qui rivalise avec les meilleurs clubs du monde. Pour nous, ce n’est pas facile de rivaliser avec eux. Ce sera donc une saison difficile, mais l'Atlético se bat toujours, comme d’habitude. Pour la lutte contre Barcelone et le en , mais aussi contre , le , la et d’autres en Ligue des Champions, nous devons bien nous préparer et faire de notre mieux. Il y a de nombreuses stars en , mais nous nous fions à nous-mêmes et le coach nous a toujours fait confiance et nous a toujours aidés à mieux performer.

Comment le départ d'Antoine Grezimann pourrait-il affecter l'Atlético ?

Dans les clubs, les joueurs vont et viennent. C'est un excellent joueur qui a beaucoup aidé l'équipe et son absence sera remarquée bien sûr, mais nous avons de bons joueurs qui pourraient aider l'équipe.

Que pensez-vous de la signature de Joao Felix ?

Il a un grand talent et a fait une bonne saison avec . Je ne l'ai pas encore rencontré. J'espère qu'il nous sera utile et qu'il aidera l'équipe à remporter à nouveau des trophées.