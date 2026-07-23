La Confédération africaine de football (CAF) a tranché la polémique soulevée au cours des dernières heures au sujet de la Coupe d'Afrique des nations 2027, après la diffusion de rapports médiatiques évoquant une augmentation du nombre d'équipes participant à la compétition.

La Confédération continentale a publié une mise au point via ses comptes officiels, dans laquelle elle a indiqué que son président Patrice Motsepe a confirmé, lors de la conférence de presse tenue hier mercredi, que la Coupe d'Afrique des nations 2027 se disputera avec la participation de 24 équipes.

À lire aussi

Le Real Madrid rencontre secrètement les agents de Rodri : la condition de City fait obstacle

Flick a totalement perdu confiance en une star du Barça

La CAF a insisté sur le fait que ce que certains médias ont publié concernant un changement du nombre de participants est « inexact », ajoutant que la Coupe d'Afrique des nations 2027 se déroulera durant les mois de juin et juillet, tandis que les éliminatoires qualificatives pour la CAN débuteront en septembre et octobre 2026.

Cette mise au point est intervenue après que des rapports médiatiques ont fait état de ce que la prochaine édition, prévue en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, se disputerait avec la participation de 28 équipes.

La Coupe d'Afrique des nations avait connu la plus grande expansion de son histoire, à partir de l'édition 2019 en Égypte, après que le nombre de participants est passé de 16 à 24 équipes, un système qui s'est poursuivi lors des éditions 2021, 2023 et 2025, et qui restera également en vigueur en 2027.



