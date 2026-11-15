La caméra capte une mise en garde de Mazraoui à Oufkir, qui fait beaucoup parler : « Pas trop… »

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Noussair Mazraoui a donné un conseil à Ayoub Oufkir après le match entre le Maroc et le Niger (victoire 5-1). Il l’a fait devant la caméra du compte TikTok officiel de la fédération.

Oufkir a longtemps semblé destiné à jouer pour l’équipe des Pays-Bas. L’attaquant de l’AZ a disputé quatre matches avec les Espoirs néerlandais et avait déjà donné son accord à Michael Reiziger.

Pourtant, mercredi dernier, Oufkir a informé la fédération néerlandaise de son choix définitif en faveur du Maroc. Un coup dur pour l’instance, qui avait beaucoup investi dans l’attaquant.

« C’est une grosse perte », a déploré le sélectionneur sur ESPN. « Ce n’est pas seulement un bon footballeur, c’est aussi quelqu’un d’agréable à avoir dans le groupe. » Le sélectionneur n’avait donc pas vu venir cette décision.

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« Pour moi, cela a été très surprenant », a soupiré Reiziger. « Nous avons eu plusieurs discussions au cours desquelles il m’a donné sa parole et a dit qu’il s’engageait avec les Espoirs néerlandais, puis peut-être plus tard avec l’équipe des Pays-Bas. »

Oufkir est entré en jeu vendredi soir face au Niger, lors d’un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Il a aussitôt marqué un but, fixant le score final à 5-1.

Après le match, il a été filmé par le compte de la fédération sur les réseaux sociaux. Il s’est approché de la caméra pour dire quelque chose, mais Noussair Mazraoui l’a aussitôt interpellé en néerlandais.

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« Ne prête pas trop attention aux caméras », semble lui glisser à l’oreille le défenseur de Manchester United.