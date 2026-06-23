La caisse sonne à Dordrecht : Fenerbahçe paie le prix fort pour Dirk Kuijt

Selon Voetbal International, le transfert de Dirk Kuijt vers le Fenerbaçhe SK rapporte plusieurs millions d’euros au FC Dordrecht. Le directeur général Hans de Zeeuw se dit très satisfait de cette indemnité, que l’hebdomadaire qualifie de « gros lot ».

Âgé de 45 ans, l’ancien international a fait ses adieux lundi à Dordrecht et s’apprête à signer un contrat d’entraîneur adjoint chez les Aigles.

Comme l’ancien international avait prolongé son contrat de deux ans avec le club néerlandais en avril dernier, les Stambouliotes ont dû s’acquitter d’une indemnité pour le libérer.

Selon les journalistes Joost Blaauwhof et Tim van Duijn, « plusieurs centaines de milliers d’euros » auraient été versés pour recruter l’ancien international.

Au sein du deuxième du championnat turc, il sera l’adjoint d’Ismail Kartal. Entre 2012 et 2015, il portait déjà les couleurs du club stambouliote en tant que joueur.

À Dordrecht, Rick Adjei, actuel entraîneur adjoint des Go Ahead Eagles, est pressenti pour succéder à Kuijt.

Cet entraîneur de 42 ans a déjà travaillé au sein du club sous les ordres de Melvin Boel et pourrait désormais y revenir en tant qu’entraîneur principal.