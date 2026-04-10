Le club soudanais Al-Hilal a annoncé, dans un communiqué officiel, avoir reçu la réponse de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) : sa protestation, déposée après sa rencontre face au Marocain Renaissance Berkane en Ligue des champions africaine, est rejetée.

Le club a précisé que cette décision lui a été notifiée par courrier officiel et a réaffirmé sa position juridique, jugeant sa cause « juste ». Il a donc annoncé son intention de saisir la Commission d’appel de la CAF pour contester la décision.

Le litige porte sur la rencontre de phase de groupes entre Al-Hilal et Renaissance Berkane, lors de laquelle le club soudanais a contesté l’éligibilité du joueur marocain Hamza El Moussaoui, en raison de rumeurs faisant état d’un contrôle antidopage positif antérieur.

Estimant cette participation contraire aux règlements disciplinaires et médicaux de la CAF, le club soudanais a réclamé soit l’inversion du résultat, soit des sanctions contre le club marocain.

Le nœud du problème réside dans un conflit d’informations sur le statut juridique du joueur : des sources marocaines assurent que Moussaoui n’a pas été officiellement suspendu par la CAF et a respecté l’ensemble des procédures médicales et juridiques, tandis que le club soudanais dénonce un manque de transparence de la part de l’instance continentale.

Ce contentieux alimente un vaste débat juridique et sportif sur l’application des règlements antidopage en Afrique, ainsi que sur l’indépendance des instances disciplinaires et d’appel, garantes de l’intégrité de la compétition.