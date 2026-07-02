La CAF officialise les primes de la Ligue des champions et de la Ligue des confédérations, et arrête le calendrier des deux épreuves

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé le calendrier de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2026-2027, tout en révélant le montant des primes attribuées aux clubs participants.

Selon le communiqué officiel de la CAF, la nouvelle saison s’ouvrira par les matchs aller du premier tour préliminaire, programmés du 4 au 6 septembre 2026, suivis des matchs retour du 11 au 13 septembre 2026.

Le deuxième tour préliminaire est programmé du 16 au 18 octobre 2026, tandis que les matchs retours se tiendront du 23 au 25 octobre 2026.

Une fois ces tours préliminaires achevés, la phase de groupes des deux compétitions s’ouvrira fin novembre.

Calendrier de la phase de groupes :

J1 : 27-29 novembre 2026

J2 : 4-6 décembre 2026

3^e journée : 18-20 décembre 2026

4^e journée : 8-10 janvier 2027

5^e journée : 15-17 janvier 2027

Sixième tour : du 22 au 24 janvier 2027

Phase à élimination directe :

Quarts de finale (aller) : 26-28 février 2027

Quarts de finale (retour) : 5-7 mars 2027

Demi-finales (aller) : 9-11 avril 2027

Demi-finales (retour) : 16-18 avril 2027

Finale : entre le 9 et le 31 mai 2027

La CAF a par ailleurs confirmé que les dotations financières demeuraient inchangées : 6 millions de dollars pour le vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique et 4 millions de dollars pour le lauréat de la Coupe de la Confédération africaine.